Video: "इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए" पेट की खातिर गटर में उतरा मजदूर, वीडियो देख आ जाएगा रोना

भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाता है. चांद से लेकर डिजिटल इंडिया तक की बातें होती हैं. बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी और अरबों की योजनाओं के दावे किए जाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इन तमाम दावों पर करारा तमाचा जड़ रहा है. इस वीडियो में एक मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर गटर में उतरता नजर आ रहा है. न कोई सेफ्टी किट, न ऑक्सीजन मास्क, न मशीन. सिर्फ पेट की आग और मजबूरी. यही तस्वीर आज के भारत की सच्चाई बयान कर रही है. ये सब देखकर इंटरनेट यूजर्स का खून भी उबाल मार रहा है.

नंगे बदन और बगैर सेफ्टी गटर में सफाई करता दिखा मजदूर

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक मजदूर खुले गटर के अंदर उतरा हुआ है. ऊपर खड़े दूसरे मजदूर डंडे और हाथों के सहारे उसे काम में मदद कर रहे हैं. गटर के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है. मजदूर बिना कपड़ों के आधा शरीर डुबोकर काम करता दिख रहा है. नाक ढकने तक की व्यवस्था नहीं. आसपास कीचड़ और गंदगी फैली हुई है. वीडियो किसी बड़े शहर का बताया जा रहा है. लेकिन हालात देश के कई हिस्सों में लगभग एक जैसे हैं. वीडियो बनाने वाला शख्स शासन और प्रशासन पर जमकर बरस रहा है और कई बातों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है.

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं. यूजर्स पूछ रहे हैं कि जब करोड़ों रुपये की योजनाएं चलाई जाती हैं, तब गटर साफ करने के लिए मशीनें क्यों नहीं खरीदी जातीं. कई शहरों में सीवर सफाई के लिए आधुनिक मशीनें मौजूद ही नहीं हैं. जहां हैं भी, वहां उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता. वीडियो को theindiagrid नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

एक यूजर ने लिखा, “चांद पर पहुंच गए लेकिन इंसान आज भी गटर में है.”

दूसरे ने कहा, “यह वीडियो देखकर शर्म आनी चाहिए. यह मजदूर नहीं गुलाम है.”

एक अन्य यूजर ने सवाल किया, “अगर ये हादसे में मर जाए तो जिम्मेदार कौन होगा?”

