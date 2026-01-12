शादियों में ड्रामा होना और मौके पर ही दूल्हे का बारत लेकर लौट जाना तो आपने खूब देखा होगा. जाहिर है शादी टूटने के पीछे वजहें भी काफी बड़ी और भारी होती हैं. लेकिन क्या आपने कभी एक केक की वजह से शादी टूटती देखी है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दूल्हे ने अपनी होने वाली दुल्हन से रिश्ता केवल इसलिए तोड़ दिया क्योंकि केक का स्वाद अच्छा नहीं था. इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

केक नहीं आया पसंद तो दूल्हे ने तोड़ी शादी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी के मौके पर काफी सारे मेहमान इकट्ठे हुए हैं और मिलकर दूल्हा दुल्हन के वेडिंग केक कटिंग का इंतजार कर रहे हैं. जैसे ही दूल्हा दुल्हन केक के पास आते हैं वो सेलिब्रेट करते हुए केक के ऊपर काफी सारे चॉकलेट पाउडर की बरसात करते हैं इसके बाद केक कटिंग का प्रोग्राम शुरू होता है. जैसे ही दूल्हा केक कटिंग के बाद केक को खाता है उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वो दुल्हन पर चीखने चिल्लाने लगता है.

Wedding केक का स्वाद अच्छा नहीं था तो शादी Cancel



तुर्की मे वेडिंग केक कटिंग सेरेमनी मे दूल्हे ने केक चखा



पसंद नहीं आया तो फेंक दिया ,बहस हुई ,शादी Cancel pic.twitter.com/qxLxWB6dsz — Nehra Ji (@nehraji779) January 11, 2026

कचरे में फेंका पूरा केक

इन सब के बाद दूल्हे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो पूरे केक को उठाकर नीचे फेंक देता है जहां पहले से काफी सारा कचरा फैला हुआ है. ये सब देखकर मेहमान दंग रह जाते हैं और दुल्हन की आंखों से आंसू आने लगते हैं. दुल्हन बेचारी अपना उदास मुंह लेकर शादी के प्रोग्राम से बाहर चली जाती है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, केक के लिए इतनी घटिया हरकत कौन करता है

वीडियो को @nehraji779 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह, एक केक के लिए शादी तोड़ दी. एक और यूजर ने लिखा...अगर ये भारतीय शादी होती तो दूल्हे की खाट खड़ी हो जाती. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कितना अजीब दूल्हा है, एक केक के लिए ऐसी घटिया हरकत कर दी.

