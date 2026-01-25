IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पावरप्ले में 75/2 रन बनाकर T20I में इतिहास रच दिया. यह कीवी टीम के खिलाफ भारत का दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है.
IND vs NZ 2nd T20I: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पावरप्ले में जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा पेश किया. भारत ने शुरुआती 6 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बनाए, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है.
इस पारी के साथ ही भारत ने अपने ही 19 साल पुराने रिकॉर्ड को लगभग छू लिया. इससे पहले भारत ने 2007 के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में जोहान्सबर्ग में न्यूजीलैंड के खिलाफ पावरप्ले में 1 विकेट पर 76 रन बनाए थे, जो अब भी टॉप पर बना हुआ है.
रायपुर में दिखा आक्रामक इरादा
रायपुर में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. पावरप्ले के दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसने मैच को एकतरफा बना दिया. इस जीत के सबसे बड़े नायक रहे ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव.
ईशान किशन ने तेजतर्रार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में 76 रन बनाए. वहीं दूसरी ओर, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई. उन्होंने नाबाद 82 रन की पारी खेली और अंत तक टिके रहकर टीम को जीत दिलाई।.
टॉप-2 में शामिल हुआ रायपुर का पावरप्ले स्कोर
भारत का 75/2 का स्कोर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20I पावरप्ले में अब दूसरे स्थान पर दर्ज हो गया है. इससे पहले 2020 में हैमिल्टन और 2021 में ईडन गार्डन्स में भारत ने बिना विकेट खोए 69 रन बनाए थे, लेकिन रायपुर की पारी इन दोनों से आगे निकल गई.
पावरप्ले में भारत का टॉप रिकॉर्ड बनाम न्यूजीलैंड
- 76/1 - जोहान्सबर्ग, 2007
- 75/2 - रायपुर, 2026
- 69/0 - हैमिल्टन, 2020
- 69/0 - ईडन गार्डन्स, 2021
टीम इंडिया की बदली सोच
हाल के वर्षों में भारतीय टी20 टीम की सोच साफ तौर पर बदली हुई नजर आ रही है. पावरप्ले में तेज शुरुआत करना अब रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है. रायपुर में दिखा यह प्रदर्शन भी उसी आक्रामक अप्रोच का नतीजा है, जहां बल्लेबाज शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने में हिचकिचाते नहीं दिखे.
