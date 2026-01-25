हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वक्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला

क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला

Military Officials Purge: चीन के शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग के 2 उपाध्यक्षों में से एक वरिष्ठ झांग यूक्सिया के खिलाफ जांच चल रही है. वो शुद्धिकरण अभियान में पकड़े जाने वाले सबसे नए अफसर हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 25 Jan 2026 07:39 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

चीन के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार (24 जनवरी) को बताया कि चीनी सेना के टॉप जनरल के खिलाफ अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के संदेह में जांच की जा रही है. चीन के शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग के 2 उपाध्यक्षों में से एक वरिष्ठ झांग यूक्सिया के खिलाफ ये जांच चल रही है. वो सैन्य अधिकारियों के लंबे समय से चल रहे शुद्धिकरण अभियान में पकड़े जाने वाले सबसे नए अफसर हैं. 

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, विश्लेषकों का मानना ​​है कि ये शुद्धिकरण सैन्य व्यवस्था में सुधार लाने और चीनी नेता शी जिनपिंग के प्रति वफादारी सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं, जो सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं. ये व्यापक भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान का हिस्सा हैं, जिसके तहत 2012 में शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद से 2,00,000 से अधिक अधिकारियों को दंडित किया जा चुका है.

जांच के दायरे में लियू झेनली
रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, आयोग के एक अन्य सदस्य, लियू झेनली को भी चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जांच के दायरे में लाया गया है. लियू आयोग के संयुक्त स्टाफ विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ हैं. यह आयोग चीन का सर्वोच्च सैन्य निकाय है.

बयान में कथित घोटालों या भ्रष्टाचार को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है. 75 वर्षीय झांग 1968 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में शामिल हुए थे और वे थल सेना के जनरल भी हैं. कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले अक्टूबर में आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष हे वेइडोंग को निष्कासित कर दिया था और उनकी जगह आयोग के सदस्य झांग शेंगमिन को नियुक्त किया गया था.

क्या है शुद्धिकरण अभियान
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) में चलाया जा रहा शुद्धिकरण अभियान (Anti-corruption purge) मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, विश्वासघात और वफादारी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है. इसमें रॉकेट फोर्स और उपकरण खरीद इकाइयों के कई टॉप जनरलों को बर्खास्त करने के लिए जांच के दायरे में लाया गया है.

ये भी पढ़ें

'हजारों कुत्तों, बंदरों की हत्या' पर दिल्ली में तेलंगाना भवन के सामने हंगामा, कार्यकर्ताओं ने सरकार को दी चेतावनी

Published at : 25 Jan 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
Military XI JINPING CHINA General Zhang Youxia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिकरू कांड के 5 साल बाद मीडिया के सामने आईं विकास दुबे की पत्नी ऋचा, खुशी दुबे पर बड़ा खुलासा
बिकरू कांड के 5 साल बाद मीडिया के सामने आईं विकास दुबे की पत्नी ऋचा, खुशी दुबे पर बड़ा खुलासा
विश्व
'अगर बांग्लादेश की ओर आंख उठाकर भी देखा तो पाकिस्तान की मिसाइलें...', शहबाज शरीफ के करीबी की भारत को गीदड़भभकी
'बांग्लादेश की ओर आंख उठाकर भी देखा तो PAK की मिसाइलें...', शहबाज के करीबी की भारत को गीदड़भभकी
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
राजस्थान
'भूलकर सनातन के सबसे बड़े...', शंकराचार्य विवाद पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु सैयद असगर अली
'भूलकर सनातन के सबसे बड़े...', शंकराचार्य विवाद पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु सैयद असगर अली
Advertisement

वीडियोज

हर तरफ बिछी सफेद चादर..रास्ते बंद और सांसों पर संकट!
अदृश्य जल्लाद के खूनी कांड की आंखों-देखी !
'मुंब्रा ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को हरा रंग में रंग देंगे', ओवैसी की वायरल गर्ल
शंकरार्च की लड़ाई CM कुर्सी तक आई!
शंकराचार्य विवाद में मुगलों की एंट्री..2027 की बिछ गई बिसात?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिकरू कांड के 5 साल बाद मीडिया के सामने आईं विकास दुबे की पत्नी ऋचा, खुशी दुबे पर बड़ा खुलासा
बिकरू कांड के 5 साल बाद मीडिया के सामने आईं विकास दुबे की पत्नी ऋचा, खुशी दुबे पर बड़ा खुलासा
विश्व
'अगर बांग्लादेश की ओर आंख उठाकर भी देखा तो पाकिस्तान की मिसाइलें...', शहबाज शरीफ के करीबी की भारत को गीदड़भभकी
'बांग्लादेश की ओर आंख उठाकर भी देखा तो PAK की मिसाइलें...', शहबाज के करीबी की भारत को गीदड़भभकी
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
राजस्थान
'भूलकर सनातन के सबसे बड़े...', शंकराचार्य विवाद पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु सैयद असगर अली
'भूलकर सनातन के सबसे बड़े...', शंकराचार्य विवाद पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु सैयद असगर अली
साउथ सिनेमा
धनुष और मृणाल ठाकुर की क्या हो गई है शादी? जानिए वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई
धनुष और मृणाल ठाकुर की क्या हो गई है शादी? जानिए वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई
इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से...', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
जनरल नॉलेज
Gold Origin: कैसे हुई थी सोने की उत्पत्ति, जानें वक्त के साथ कैसे हुई यह‌ धातु मूल्यवान?
कैसे हुई थी सोने की उत्पत्ति, जानें वक्त के साथ कैसे हुई यह‌ धातु मूल्यवान?
लाइफस्टाइल
Republic Day 2026 Wishes: 26 जनवरी पर GIF फोटो और एनिमेटेड वीडियो कैसे करें डाउनलोड और शेयर? जानें आसान तरीका
26 जनवरी पर GIF फोटो और एनिमेटेड वीडियो कैसे करें डाउनलोड और शेयर? जानें आसान तरीका
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget