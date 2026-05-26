Viral Clip: एयरलाइन की साजिश या बॉयफ्रेंड की बदकिस्मती? गोवा की फ्लाइट में मिल गईं तीनों गर्लफ्रेंड, देखें वायरल वीडियो
Viral Clip: गोवा जाने निकला लड़का तब मुश्किल में फंस गया जब उसकी एक नहीं बल्कि तीन गर्लफ्रेंड्स एक ही फ्लाइट में आमने-सामने आ गईं. इस मजेदार ड्रामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Viral Clip: सोशल मीडिया पर हर दिन लड़ाई-झगड़े के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं रोड पर बहस, कहीं मेट्रो में तू-तू मैं-मैं, तो कहीं कपल्स के बीच हंगामा. लेकिन इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देखकर लोग हैरान कम और एंटरटेन ज्यादा हो रहे हैं. वायरल क्लिप में एक लड़का अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ गोवा ट्रिप पर जा रहा होता है. सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बाकी दो गर्लफ्रेंड्स भी उसी फ्लाइट में पहुंच जाती हैं. फिर क्या था, एयरपोर्ट और फ्लाइट का पूरा माहौल ही बदल गया. लोगों को लगा अब बड़ा बवाल होगा, लेकिन वीडियो में सबसे ज्यादा मजा लोगों को लड़कियों के मजेदार डायलॉग्स और लड़के के एक्सप्रेशन में आया.
फ्लाइट में शुरू हो गया हाई ड्रामा
वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही लड़कियों को एक-दूसरे के बारे में पता चलता है, सबके बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है. मामला हाथापाई तक तो नहीं पहुंचता, लेकिन बातों के तीर इतने तेज चल रहे थे कि आसपास बैठे लोग भी ध्यान से तमाशा देखने लगे. फ्लाइट स्टाफ और एयर होस्टेस ने माहौल शांत कराने की काफी कोशिश की, मगर कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था. हर कोई अपनी बात साबित करने में लगा था और बेचारा लड़का बीच में ऐसा फंसा दिखा जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा हो कि आखिर करे तो क्या करे.
🚨🚨🚨— कर्म ही पूजा है (@gambhirsin24472) May 19, 2026
गोवा जाने से पहले फ्लाइट में खुली पोल !
एक नहीं, तीन गर्लफ्रेंड... एयरपोर्ट पर मचा बवाल
किसी किसी पर एक भी नहीं है, और ये कई-कई को घुमा रहा है
सोनो तो.. pic.twitter.com/jQYn4Nrxch
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सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन
इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की भी बाढ़ आ गई है. किसी ने लिखा कि “एयरलाइन वालों की गलती है, सबकी टिकट एक ही समय पर क्यों बुक कर दी.” वहीं एक यूजर ने मजाक में कहा कि “बेचारा लड़का सबका खर्चा उठा रहा था, रिचार्ज करा रहा था, फिर भी फंस गया.” एक और कमेंट में लिखा गया कि “प्रारब्ध के पुण्यों का फल मिल रहा है लड़के को, यहां लोगों को एक गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही.” कुछ लोग लड़के की किस्मत की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ उसे “ओवर कॉन्फिडेंट प्लेयर” बता रहे हैं. वीडियो के नीचे ऐसे हजारों मजेदार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें पढ़कर लोग खुद भी हंसने लग रहे हैं.
लोग बोले- ऐसा एंटरटेनमेंट रोज नहीं मिलता
हालांकि वीडियो कितना असली है और कितना स्क्रिप्टेड, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन इतना जरूर है कि इसने इंटरनेट की जनता को फुल एंटरटेनमेंट दे दिया है. आजकल सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ लड़ाई नहीं देखते, बल्कि ऐसी अजीब और मजेदार घटनाओं का मजा भी लेने लगे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं. कुrछ यूजर्स तो यहां तक कह रहे हैं कि लड़के को एयरलाइन पर केस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर टिकट अलग-अलग टाइम की होती तो शायद यह “गोवा कांड” कभी होता ही नहीं.
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Source: IOCL