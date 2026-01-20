Video: हथियों को देख डर गई लड़कियां, फिर लड़कियों को स्कूटी पर देख डर गए हाथी, साइड से निकले

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो कभी डराकर रख देते हैं तो कभी हमें हसने पर मजबूर कर देते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक मजेदार वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंसी रोक नहीं पा रहे हैं. वीडियो में चार हाथी एक साथ सड़क पार कर रहे थे. तभी सामने से स्कूटी पर सवार दो लड़कियां आ जाती हैं.

वायरल वीडियो में क्या है?

वीडियो की शुरुआत में हाथी आराम से सड़क पर चलते हैं, जैसे ये कोई रोज की आम बात हो, लेकिन जैसे ही दो लड़कियां स्कूटी पर सामने आती है, तभी वाकया पल भर में मजेदार हो जाता है.

एक लड़की घबराकर स्कूटी छोड़कर भाग जाती है, वहीं दूसरी लड़की ने पूरी कूलनेस दिखाते हुए अपनी स्कूटी साइड में खड़ी कर दी. और बस फिर क्या था, हाथी बिलकुल आराम से उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए साइड से निकल गए, जैसे हाथी भी स्कूटी सवार लड़की से डर गए हों. सोशल मीडिया पर वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और कमेंट सेक्शन यूजर्स के फनी मीम्स और जोक्स से भर गया.

Elephant is the second scariest animal, but girls riding scooty is the most scariest😭 pic.twitter.com/gZ81rmV6yJ — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 19, 2026

वीडियो पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी कम मजेदार नहीं हैं

एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा: "हाथी दूसरे नंबर पर आते हैं… लेकिन वो लड़की जो आत्मविश्वास और निडरता से स्कूटी चला रही थी? वो तो बिल्कुल बॉस है!" दूसरे यूजर ने मजाक में कहा, "हाहा... हाथी भी लड़की की स्कूटी की सवारी से डर गए.''

वहीं तीसरे यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "इन दो लड़कियों में अंतर देखिए. एक लड़की घबराकर अपनी स्कूटी फेंककर भाग गई, जबकि दूसरी लड़की ने शांति से अपनी स्कूटी साइड में खड़ी कर दी 😂"