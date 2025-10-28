बिजली के पोल से बंधी रस्सी पर कपड़े सुखा रही थी लड़की! अचानक लगा मौत का झटका- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर हर दिन अनगिनत वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो दिल दहला देने वाले होते हैं और लोगों को एक गंभीर सबक देकर जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवती घर के बाहर कपड़े सुखाने के दौरान करंट की चपेट में आ जाती है. यह पूरा हादसा घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर लोगों को चेतावनी देने का काम कर रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि लड़की अपने घर से निकलकर बिल्कुल सामान्य ढंग से रोज की तरह कपड़े सुखाने जा रही है. इसके बाद ये भयावह घटना हो जाती है.

घर के बाहर कपड़े सुखा रही लड़की आई करंट की चपेट में

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की घर से बाहर निकलती है और अपने घर के सामने वाले खाली प्लॉट की बाउंड्री के पास लगी रस्सी पर कपड़े डालना शुरू करती है. वो एक-एक करके कपड़े डालती जाती है, तभी उसका हाथ रस्सी के उस हिस्से को छू जाता है जो बिजली के पोल से बंधा हुआ है. जैसे ही उसका हाथ रस्सी के संपर्क में आता है, अचानक जोरदार झटका लगता है और लड़की की चीख निकलने से पहले ही उसका शरीर अकड़कर गिर जाता है. वह वहीं जमीन पर बेहोश और स्थिर हो जाती है.

डरा रहा वीडियो

वीडियो में इसी दौरान एक दूसरी युवती वहां से गुजरती दिखाई देती है. जैसे ही वह गिरती हुई लड़की को देखती है, घबराकर पीछे हटती है और जोर-जोर से मदद के लिए पुकारने लगती है. आसपास के लोगों को आवाज लगाते हुए उस युवती को देखा जा सकता है, लेकिन इसी बीच वीडियो खत्म हो जाता है. सोशल मीडिया पर यह दृश्य देखकर हर कोई सन्न है. अब यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, लापरवाही की हद है

वीडियो को mrs.bundelkhand_sandhya_tiwari नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये लड़की या तो ज्यादा समझदार है या फिर बेदिमाग. बिजली के पोल पर कौन सुखाता है कपड़े. एक और यूजर ने लिखा...अब इसे सबक मिल गया होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लापरवाही की हद है, इतना दिमाग तो हर किसी में होता है कि पोल से रस्सी ना बांधें.

