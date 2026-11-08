देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों में से एक पर बैठे लोकसभा अध्यक्ष और कोटा-बूंदी से सांसद ओम बिरला (Om Birla) का एक बेहद ही सादगी भरा और दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अपने संसदीय क्षेत्र कोटा (Kota) पहुंचे ओम बिरला वहां के प्रसिद्ध 'दशहरा मेले' में किसी वीआईपी (VIP) की तरह नहीं, बल्कि एक आम नागरिक की तरह घूमते और लोगों से मिलते नजर आए. उनकी इस सादगी और डाउन टू अर्थ (Down to Earth) अंदाज ने इंटरनेट यूज़र्स का दिल जीत लिया है.

सड़कों पर घूमे, हाल-चाल पूछा और ली सेल्फी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सुरक्षा के भारी-भरकम लवाजमे को दूर रखकर अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच पैदल चल रहे हैं. मेले की चहल-पहल के बीच वह स्थानीय दुकानदारों के पास रुकते हैं, उनके कारोबार का हाल-चाल पूछते हैं और उनका हाल जानते हैं.

मेले में आए आम लोग जब अपने जन प्रतिनिधि को अचानक अपने बीच इस तरह सहज रूप से घूमते देखते हैं, तो खुशी से झूम उठते हैं. इस दौरान युवा और बुजुर्ग उनके साथ सेल्फी खिंचवाने की होड़ में दिखते हैं और ओम बिरला भी किसी को निराश किए बिना मुस्कुराते हुए सभी के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं.

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कोटा दशहरे के मशहूर 'गोभी के पकोड़ों' का उठाया लुत्फ

मेले में घूमने के दौरान ओम बिरला कोटा के दशहरे मेले की मशहूर गोभी के पकोड़े की दुकान पर रुकना नहीं भूले. उन्होंने दुकान पर रुककर गरमा-गरम गोभी के पकोड़ों का स्वाद चखा और वहां मौजूद लोगों के साथ चटकारे लेकर बातें कीं. मल्टीप्लेक्स और महंगे होटलों के जमाने में अपने शहर की मिट्टी और परंपराओं से जुड़े रहने का उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है.

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नेटिजन्स ने बांधे तारीफों के पुल: 'इसे कहते हैं जनता का नेता!'

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर हो रहा है. लोग ओम बिरला की सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं....

"इतने बड़े संवैधानिक पद पर होने के बावजूद अपने शहर के लोगों के बीच ऐसे घुलना-मिलना कातिलाना अंदाज है!"

"नेता हो तो ऐसा! जो प्रोटोकॉल तोड़कर जनता के बीच उनका हाल-चाल जानने पहुंचे."

"कोटा के गोभी के पकोड़े और ओम बिरला जी की सादगी, दोनों ही नंबर वन हैं!"

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