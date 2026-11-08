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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअपनों की बीच पहुंचे ओम बिरला...कोटा के मेले में लिया पकोड़ों का स्वाद, वीडियो वायरल

अपनों की बीच पहुंचे ओम बिरला...कोटा के मेले में लिया पकोड़ों का स्वाद, वीडियो वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सुरक्षा के भारी-भरकम लवाजमे को दूर रखकर अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच पैदल चल रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Nov 2026 08:08 AM (IST)
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देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों में से एक पर बैठे लोकसभा अध्यक्ष और कोटा-बूंदी से सांसद ओम बिरला (Om Birla) का एक बेहद ही सादगी भरा और दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अपने संसदीय क्षेत्र कोटा (Kota) पहुंचे ओम बिरला वहां के प्रसिद्ध 'दशहरा मेले' में किसी वीआईपी (VIP) की तरह नहीं, बल्कि एक आम नागरिक की तरह घूमते और लोगों से मिलते नजर आए. उनकी इस सादगी और डाउन टू अर्थ (Down to Earth) अंदाज ने इंटरनेट यूज़र्स का दिल जीत लिया है.

सड़कों पर घूमे, हाल-चाल पूछा और ली सेल्फी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सुरक्षा के भारी-भरकम लवाजमे को दूर रखकर अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच पैदल चल रहे हैं. मेले की चहल-पहल के बीच वह स्थानीय दुकानदारों के पास रुकते हैं, उनके कारोबार का हाल-चाल पूछते हैं और उनका हाल जानते हैं.

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मेले में आए आम लोग जब अपने जन प्रतिनिधि को अचानक अपने बीच इस तरह सहज रूप से घूमते देखते हैं, तो खुशी से झूम उठते हैं. इस दौरान युवा और बुजुर्ग उनके साथ सेल्फी खिंचवाने की होड़ में दिखते हैं और ओम बिरला भी किसी को निराश किए बिना मुस्कुराते हुए सभी के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं.

 
 
 
 
 
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कोटा दशहरे के मशहूर 'गोभी के पकोड़ों' का उठाया लुत्फ

मेले में घूमने के दौरान ओम बिरला कोटा के दशहरे मेले की मशहूर गोभी के पकोड़े की दुकान पर रुकना नहीं भूले. उन्होंने दुकान पर रुककर गरमा-गरम गोभी के पकोड़ों का स्वाद चखा और वहां मौजूद लोगों के साथ चटकारे लेकर बातें कीं. मल्टीप्लेक्स और महंगे होटलों के जमाने में अपने शहर की मिट्टी और परंपराओं से जुड़े रहने का उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

नेटिजन्स ने बांधे तारीफों के पुल: 'इसे कहते हैं जनता का नेता!'

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर हो रहा है. लोग ओम बिरला की सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं....

"इतने बड़े संवैधानिक पद पर होने के बावजूद अपने शहर के लोगों के बीच ऐसे घुलना-मिलना कातिलाना अंदाज है!"

"नेता हो तो ऐसा! जो प्रोटोकॉल तोड़कर जनता के बीच उनका हाल-चाल जानने पहुंचे."

"कोटा के गोभी के पकोड़े और ओम बिरला जी की सादगी, दोनों ही नंबर वन हैं!"

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 08:08 AM (IST)
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