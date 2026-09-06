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हाईवे पर लड़की ने किया कातिलाना डांस, एक्सप्रेशंस देख छूटे यूजर्स के पसीने

नीले रंग की प्रिंटेड कुर्ती और ग्रे रंग की ढीली-ढाली कार्गो जीन्स पहने यह हसीना बड़े ही बिंदास अंदाज में सड़क के बीचों-बीच डांस करती दिख रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Sep 2026 10:11 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर डांस रील्स का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. आए दिन कोई न कोई अपने बेहतरीन डांस से इंटरनेट का पारा बढ़ा देता है. अब इस कड़ी में एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसमें वह सुनसान हाईवे पर सलमान खान और सुष्मिता सेन के ऑल-टाइम हिट गाने 'आ जाना छू ले मेरी चुनरी सनम' पर ऐसा गजब का डांस कर रही है कि देखने वाले बस देखते ही रह गए.

ब्लू कुर्ती और कार्गो जीन्स में ढाया कहर

वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़की का स्वैग और स्टाइल बिल्कुल जुदा नजर आ रहा है. नीले रंग की प्रिंटेड कुर्ती और ग्रे रंग की ढीली-ढाली कार्गो जीन्स पहने यह हसीना बड़े ही बिंदास अंदाज में सड़क के बीचों-बीच डांस करती दिख रही है. खुले आसमान और खाली पड़े हाईवे के बैकग्राउंड में उसकी लहराती काली जुल्फें और चेहरे की कातिलाना मुस्कान इस वीडियो में चार चांद लगा रही है. वीडियो देखकर लोग दिवाने हो रहे हैं. लड़की इतनी हसीन है और ऊपर से उसके मूव्ज Icing On Cake का काम कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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धमाकेदार एक्सप्रेशंस ने जीता दिल

लड़की के मूव्स तो शानदार हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं उसके एक्सप्रेशंस. गाने के एक-एक बीट पर उसकी आंखों की मटकन और चेहरे के हाव-भाव इतने सटीक हैं कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए. बिना किसी शर्म या झिझक के लड़की जिस बेफिक्री और फुल एनर्जी के साथ हाईवे पर थिरक रही है, उसने इस सिंपल से वीडियो को बेहद अट्रैक्टिव बना दिया है.

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यूजर्स बोले- 'इतने किलर एक्सप्रेशंस कहां से लाती हो'

जैसे ही यह रील इंस्टाग्राम पर अपलोड हुई, देखते ही देखते वायरल हो गई. लोग कमेंट सेक्शन में लड़की के डांस और उसकी सादगी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "लड़की के एक्सप्रेशंस में इतना जादू है कि मैं इस रील को 10 बार देख चुका हूं." वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "बॉलीवुड के गानों पर ऐसा नेचुरल और क्यूट डांस बहुत कम देखने को मिलता है, इसने तो दिल ही जीत लिया."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 10:11 AM (IST)
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