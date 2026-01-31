दिल्ली मेट्रो सिर्फ सफर का जरिया नहीं रही. कभी रील्स का स्टूडियो बनती है तो कभी अचानक ऐसी कहानियों का मंच, जो सीधे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं और हैरान भी. वीडियो में दिखाया गया है कि मेट्रो में सफर कर रही एक लड़की को सामने बैठे एक लड़के पर दिल आ जाता है. बात सिर्फ पसंद तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मामला सहेलियों की सलाह, हिम्मत जुटाने और आखिरकार इंस्टाग्राम आईडी तक पहुंच जाता है.

मेट्रो में पापा की परी का लड़के पर आया दिल

वायरल वीडियो की शुरुआत काफी दिलचस्प अंदाज में होती है. मेट्रो कोच के अंदर लड़की अपनी सहेलियों के साथ खड़ी नजर आती है. सामने एक लड़का सफर कर रहा होता है, जिसे देखकर लड़की बार-बार अपनी सहेलियों से कुछ कहती नजर आती है. वीडियो में साफ दिखता है कि पहले सहेलियों के बीच कानाफूसी होती है, फिर हंसी मजाक चलता है और आखिरकार लड़की हिम्मत जुटाने का फैसला करती है. सहेलियां उसे इशारों में आगे बढ़ने के लिए कहती हैं और यहीं से कहानी मजेदार मोड़ ले लेती है.

बातों ही बातों में ले ली बंदे की इंस्टाग्राम आईडी

अगले ही पल लड़की सीधे उस लड़के के पास जाती है और उससे बातचीत शुरू करती है. शुरुआत में माहौल थोड़ा झिझक भरा होता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की लड़के से उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांगती है. लड़का भी बिना किसी असहजता के हंसते हुए अपनी आईडी बता देता है. यही पल वीडियो को खास बना देता है और इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लेता है.

यूजर्स ने ले लिए मजे

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई यूजर्स इसे जेन जी कॉन्फिडेंस का उदाहरण बता रहे हैं. कुछ लोग मजाकिया अंदाज में लिख रहे हैं कि पहले लोग फोन नंबर मांगते थे, अब सीधे इंस्टाग्राम आईडी पर बात सेट हो जाती है. वहीं कई लोग मेट्रो को एक बार फिर सबसे अनोखा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बता रहे हैं, जहां हर दिन कुछ नया देखने को मिल जाता है. वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

