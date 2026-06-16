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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: कोच्चि की वॉटर मेट्रो में यात्रियों ने खेला गरबा, वीडियो देख भड़के लोग, बोले- जीरो सिविक सेंस

Video: कोच्चि की वॉटर मेट्रो में यात्रियों ने खेला गरबा, वीडियो देख भड़के लोग, बोले- जीरो सिविक सेंस

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे कोच्चि की वॉटर मेट्रो का बताया जा रहा है. वीडियो में मेट्रो यात्री अपनी सीट से खड़े होकर गरबा खेलते दिखाई दे रहे हैं.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Jun 2026 11:29 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर हर दिन तरह तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ चौंका देते हैं, कुछ हंसा देते हैं तो कुछ को देखकर रोना आ जाता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है उसने लोगों को चौंकाया भी है, हंसाया भी है और गुस्सा भी दिला दिया है. जी हां, वीडियो कोच्चि की वॉटर मेट्रो का बताया जा रहा है जिसमें कुछ यात्रियों के गरबा खेलने से सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया. वीडियो को लेकर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स करने लगे.

कोच्चि वॉटर मेट्रो में यात्रियों ने खेला गरबा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे कोच्चि की वॉटर मेट्रो का बताया जा रहा है. वीडियो में मेट्रो यात्री अपनी सीट से खड़े होकर गरबा खेलते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मेट्रो के बाकी यात्रियों को असुविधा होती दिखाई दे रही है. वीडियो में दिख रहा है कि यात्रियों का एक ग्रुप बगैर किसी की परवाह किए मेट्रो के बीचों बीच गरबा खेलते हुए शोर मचा रहा है जिसे देखकर सोशल मीडिया भड़क गया है.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विरोध

वीडियो में लोग गरबा जरूर खेल रहे हैं लेकिन किसी यात्री ने इसका विरोध नहीं किया. विरोध की शुरुआत ही सोशल मीडिया से हुई और वहीं थम गई. वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन चुका है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसके पक्ष में बोल रहा है तो कोई इसका विरोध करते हुए अपने तर्क दे रहा है.

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यूजर्स बोले, इसे ही कहते हैं जीरो सिविक सेंस

वीडियो को  by.chrzn नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...केरला को तो छोड़ दो प्लीज. एक और यूजर ने लिखा...इसे कहते हैं जीरो सिविक सेंस, ये सब अपने घर में करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गरबा ही तो खेल रहे हैं, किसी को परेशान थोड़ी कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 11:29 AM (IST)
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