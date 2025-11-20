Video: सीट पर चढ़ खाने की फोटो क्लिक कर रही थी महिला, फिर हुआ कुछ ऐसा... यूजर्स बोले- इसी लायक है

Viral Funny Video: आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कई लोग खाना खाने से ज्यादा उसकी परफेक्ट फोटो क्लिक करने में बिजी रहते हैं. कहीं भी जाएं, पहला काम होता है कैमरा ऑन करना और अलग-अलग एंगल से फोटो निकालना. इसी ट्रेंड से जुड़ा एक बेहद मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की सिर्फ खाने की अच्छी फोटो लेने के चक्कर में मजेदार हादसे की वजह से खुद ही स्टार बन गई.

सीट के ऊपर चढ़कर फोटो क्लिक कर रही थी लड़की

वीडियो एक रेस्टोरेंट का है, जहां एक लड़की अपनी फैमिली के साथ खाना खाने आई थी. खाना आते ही उसने तुरंत अपने फोन का कैमरा ऑन किया और तरह-तरह के एंगल से फोटो लेने लगी ताकि सोशल मीडिया पर बढ़िया पोस्ट डाल सके. टेबल के पास एक शख्स खड़ा दिखता है, साइड में एक और लड़की खड़ी है, जबकि एक लड़की खुद सीट के ऊपर चढ़कर फोटो लेने की कोशिश करती है.

Females obsessed with taking food pics for social media deserve this 😂😂 pic.twitter.com/2phjuOXWGt — Ambar (@Ambar_SIFF_MRA) November 18, 2025

वह प्लेट्स को थोड़ा-थोड़ा एडजस्ट करती है, कभी दाएं से फोटो लेती है, कभी बाएं से. इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ जाता है. अचानक उसका पैर फिसलता है और वह सीट से सीधे नीचे गिर जाती है और पूरा खाना उसी पर गिर पड़ता है.

लड़की को गिरा देख जोर जोर से हंसने लगे लोग

जैसे ही वह नीचे गिरती है, पास खड़ी लड़की उसे पकड़ लेती है, वरना वह और जोर से गिर सकती थी. अच्छी बात यह रही कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन उस पल को देखकर रेस्टोरेंट में मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए. जिस तरह वह फोटो खींचने के लिए एंगल बदल रही थी और फिर उसी चक्कर में गिर पड़ी, वो सभी के लिए बेहद मजेदार बन गया.

यह पूरा हादसा रेस्टोरेंट में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कुछ कह रहे हैं, फूड फोटोग्राफी का जुनून यही अंजाम लाता है तो कुछ मजाक में लिखते हैं, सोशल मीडिया वाली फूडीज का यही हक है.