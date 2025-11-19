रील बनाने निकली थी रेल बन गई! कैमरे के सामने पोज दे रही थी लड़की तभी हो गया कांड- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते. रील बनाने की प्रैक्टिस, पोज पर मेहनत, कैमरे के ऐंगल का सेटअप सबकुछ परफेक्ट! लेकिन इस वीडियो में परफेक्ट रील का सपना कुछ ऐसे चकनाचूर होता है कि देखने वाला अपनी हंसी रोक नहीं पाता. वीडियो शुरू होता है एक लड़की से, जो बड़े प्यार से कैमरा जमीन पर रखती है, बैग्स संभालती है और स्लो-मोशन वाली एंट्री के सपने लिए उल्टे-उल्टे कदमों से वापस फ्रेम में आने लगती है. सबकुछ फिल्मी लग रहा होता है नीला आसमान, खूबसूरत पार्क, और बैकग्राउंड में चलती फैमिली. लेकिन तभी किस्मत ने ऐसा प्लॉट ट्विस्ट दिया कि रील की जगह "कॉमेडी ऑफ़ द ईयर" का सीन बन गया.

रील बना रही थी लड़की तभी हो कैमरे पर हो गया कांड

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही लड़की कैमरे की तरफ बढ़ रही होती है, उसके पीछे आ रही छोटी बच्ची जो शायद उसी की छोटी बहन है अचानक फिसलकर ऐसे गिरती है जैसे किसी ने स्लो-मोशन बटन ही दबा दिया हो. बच्ची के गिरने की आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं देती, और लड़की उसकी ओर मुड़ती भी नहीं कि खुद भी अपने ही पैरों में उलझकर धड़ाम से गिर पड़ती है! एक ही पल में पूरा सीन रील से हटकर फैमिली-एपिसोड में बदल जाता है. कोई बच्चे को उठा रहा है, कोई लड़की को पकड़ रहा है, कोई हाथ में उठाए बैग गिरने से बचा रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Hafsah (@vibesshain)

जोर जोर से रोने लगी छोटी बच्ची

वीडियो में गिरने के बाद बच्ची जोर जोर से रोने लगती है और लड़की का रील बनाने का सारा भूत एक बार में ऐसा उतरता है कि फिर चढ़ाए नहीं चढ़ता. फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर केवल एक ही बात कह रहे हैं..." रील बनाने चली थी रेल बन गई" मजेदार वीडियो को लेकर और भी कई सारे यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं.

यूजर्स ले रहे मजे

वीडियो को vibesshain नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगो ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हमला अचानक हुआ था भाई. एक और यूजर ने लिखा...बेचारी रील बनाने चली थी खुद की रेल बन गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेचारी जोर जोर से रो रही है, बहन को रील बनाने की पड़ी है.