कई बार रिजेक्शन के बाद मिला भारत का वीजा तो खुशी से झूम उठी विदेशी महिला! वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक विदेशी महिला का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला भारत का वीजा हाथ में लेकर इतनी खुश दिखाई देती है मानो उसे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिल गया हो. महिला कैमरे पर अपनी खुशी को रोक नहीं पाती और खुशी से झूमते हुए कहती है “आखिर मुझे मेरे पसंदीदा देश का वीजा मिल गया.” उसकी मुस्कुराहट और आंखों में चमक देखकर हर कोई भावुक हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

भारत का वीजा मिला तो खुशी से झूम उठी विदेशी महिला

वीडियो की शुरुआत में महिला कैमरे के सामने खड़ी होकर अपने पासपोर्ट में लगे Indian Visa को दिखाती है. वह बताती है कि उसे पहले दो बार भारत का वीजा रिजेक्ट हो चुका था. लेकिन उसने हार नहीं मानी और तीसरी बार आवेदन किया. इस बार किस्मत ने साथ दिया और उसका सपना सच हो गया. जैसे ही वीजा मिला, उसने तुरंत एक वीडियो बनाया और लिखा My Favorit Counrty. इसके बाद वीडियो में महिला को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हुए देखा जा सकता है. वह खुशी-खुशी कहती है, “मैं आखिरकार भारत पहुंच गई हूं!” एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वह रंग-बिरंगी लाइटों से सजी गलियों, दुकानों और घरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है. दीवाली का माहौल दिखाते हुए महिला काफी खुश दिखाई दे रही है.

रोक नहीं पाई खुशी के आंसू!

वीडियो का आखिरी हिस्सा सबसे भावुक कर देने वाला है. रात को जब महिला अपने कमरे में होती है, तो वह बिस्तर पर लेटी हुई अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती. उसकी आंखों से खुशी के आंसू झरते हैं और वो बार बार अपने आंसू पोंछती है. वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और सोशल मीडिया पर भारतीय यूजर्स ने इस महिला का दिल खोलकर स्वागत किया है.

यूजर्स ने की महिला की तारीफ

वीडियो को londonki_lali नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आपका स्वागत है भारत में. एक और यूजर ने लिखा...मैडम का आधार कार्ड बनवा दो कोई, ये तो दिल से भारतीय है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये मैडम वाकई में भारत को दिल से प्यार करती है.

