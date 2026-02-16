हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: खेत में टेंट लगाना चहाती थी नीदरलैंड की महिला पर्यटक, हरियाणा की महिला ने दे दिया अपना घर

Video: खेत में टेंट लगाना चहाती थी नीदरलैंड की महिला पर्यटक, हरियाणा की महिला ने दे दिया अपना घर

Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हरियाणा की एक बुजुर्ग महिला ने नीदरलैंड की ट्रैवलर मीके हिजमैन को खेत में टेंट की बजाय अपने घर में ठहराया, खाना खिलाया और ‘अतिथि देवो भव’ की जीवंत मिसाल पेश की.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 Feb 2026 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर रोज़ाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो कुछ ही सेकंड में लोगों के दिलों को छूकर धड़कन में प्रवेश कर जाते हैं. ऐसी एक भावूक कर देना वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर गजब वायरल हो रहा है. यह वीडियो हरियाणा की सादगी, अपनापन और भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को बयां करता है. 

नीदरलैंड की अकेली महिला ट्रैवलर मीके हिजमैन हरियाणा आई थी. अपने सफर के दौरान उन्होंने एक खेत में टेंट लगाने की इच्छा जाहिर की. इसके लिए उन्होंने वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग भारतीय महिला से पूछा कि क्या वह उनके खेत में अपना टेंट लगा सकती है. लेकिन भाषा बड़ी बाधा बन गई. महिला को अंग्रेजी समझ नहीं आती है. ऐसे में वह अपने बेटे तुषार गुज्जर को साथ लेकर आईं, ताकि बातचीत हो सके और मीके हिजमैन क्या कहना चाह रही है, इस बात का खुलासा हो जाए.

खेत नहीं, घर में मिला ठिकाना

जब तुषार ने अपनी मां को महिला ट्रैवलर की बात समझाई, तब जो हुआ वह रग-रग में प्रवेश करने वाला है. तुषार ने कहा कि महिला ट्रैवलर बोल रही है कि वह आपके खेत में टेंट लगाने की अनुमति देगी. तब मां और बेटे दोनों ने अपने घर पर ही रहने को कहा. उन्होंने मीके हिजमैन को घर में ठहरने की जगह दी, खाना खिलाया, चाय पिलाई और उनकी जरूरत का पूरा सम्मान दिया. 

‘अतिथि देवो भव’ की जीवंत मिसाल

भारतीय परंपरा में ‘अतिथि देवो भव’ की प्रथा सदियों से चली आ रही है. इसका मतलब है कि मेहमान भगवान के समान होता है. इस वीडियो में यही परंपरा जीवंत होती दिखाई देती है, जो बिना किसी स्वार्थ के, एक विदेशी महिला को अपने घर में जगह देना और परिवार जैसा व्यवहार करना भारतीय संस्कृति की महानता को दर्शाता है.

सोशल मीडिया पर मिल रहा प्यार

वीडियो सामने आने के बाद लोग जमकर लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे हैं. यूजर्स भारतीय परिवार की तारीफ करते नहीं थक रहे. कई लोग लिख रहे हैं कि यही भारत की असली पहचान है... प्यार, सम्मान और अपनापन. यह वीडियो न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश की मेहमाननवाज़ी की खूबसूरत तस्वीर बयां करता है.

Published at : 16 Feb 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Viral Videos Trending Videos HARYANA NEWS HARYANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
साउथ सिनेमा
'बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए', बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
Advertisement

वीडियोज

Top Headlines: इस घंटे की बड़ी खबरें | T20 World Cup 2026 | RSS | PM Modi | Lalu Yadav | Salman Khan
India Vs Pakistan Match: भारत की जीत की इन 5 वजहों ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर, समझिए कैसे?
India Vs Pakistan Match से पहले देखिए कैसे दर-दर की ठोकरें खाई पाकिस्तान ने | ABPLIVE
Assam के CM के विवादित वीडियो पर बोले CJI, 'ये केस आपको HC ले जाने में क्या समस्या' | Breaking
Bhiwadi Fire Breaking: फैक्ट्री में आग का कहर, 8 लोग झुलसे | Rajasthan | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
साउथ सिनेमा
'बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए', बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
यूटिलिटी
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
शिक्षा
UP Board Exams 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, यूपी बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget