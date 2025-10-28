सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई नया वीडियो तहलका मचाता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है उसने इंटरनेट यूजर्स को हंसी और हैरानी दोनों से भर दिया है. दरअसल एक विदेशी महिला का भोजपुरी गाने पर मॉल में ठुमके लगाना लोगों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है. जिस आत्मविश्वास और देसी अंदाज में इस विदेशी महिला ने भोजपुरी बीट्स पर डांस किया है उसने करोड़ों दिल जीत लिए हैं. वीडियो में महिला किसी भारतीय लड़की की तरह एक्सप्रेशन देती है.

भोजपुरी गाने पर विदेशी महिला ने लगाए ठुमके!

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक विदेशी महिला को मॉल के भीतर देखा जा सकता है. महिला मॉडर्न कपड़ों में है और उसके पीछे ब्रांडेड स्टोर्स की रोशनी झिलमिला रही है. तभी बैकग्राउंड में एक फुल एनर्जी भोजपुरी गाना बजता है. गाने की बीट्स सुनते ही महिला खुद को रोक नहीं पाती और झूमकर नाचना शुरू कर देती है. उसके सामने एक मेल डमी (पुरुष कपड़ों का पुतला) खड़ा है और महिला उसी की ओर देखकर एक्सप्रेशन देती है. कैमरे में रिकॉर्ड हुआ यह पूरा सीन देखकर सोशल मीडिया यूजर्स दंग हैं.

मॉल में महिला ने डमी के साथ की मस्ती

वीडियो में दिख रहा है कि महिला कमर लचकाती है और इतनी ऊर्जा से नाचती है कि लोग खुद को उसे बार-बार देखने से रोक नहीं पा रहे. हैरानी की बात यह है कि महिला किसी शादी या पार्टी में नहीं बल्कि एक बड़े मॉल में खुलेआम भोजपुरी गाने पर ठुमके लगा रही है. वो भी एक मेल डमी (पुरुष मॉडल के पुतले) के सामने.

यूजर्स ने लिए दीदी के मजे, बोले बिहार आ जाओ

वीडियो को logielingo नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आपके एक्सप्रेशन तगड़े हैं. एक और यूजर ने लिखा...इसे तो बिहार की इलेक्शन रैली में ले जाइए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बहन पुतला है वो उसे तो छोड़ दे.

