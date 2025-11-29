Video: दुल्हन की एंट्री में छपरी को काटा सुलेमानी कीड़ा, मेहमानों के सामने हो गया पोपट- वीडियो वायरल
वीडियो की शुरुआत में, दुल्हन को पारंपरिक शादी के लिबास में एंट्री करते हुए देखा जा सकता है. वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और आसपास मौजूद रिश्तेदार और मेहमान खुशी से उसका स्वागत कर रहे हैं.
कई बार कुछ अति-उत्साही लोग अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं. उनका एकमात्र लक्ष्य होता है सैकड़ों मेहमानों के सामने कुछ पल का हीरो बन जाना, दुल्हन को इम्प्रेस करना, या बस उस वायरल वीडियो में वायरल मसाला बन जाना. लेकिन, कहते हैं न कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर उछल-कूद करने वाला शख्स जिमनास्ट नहीं होता! यही हुआ एक भाई साहब के साथ, जिनके अंदर का सुलेमानी कीड़ा उस वक्त जाग उठा जब दुल्हन अपनी एंट्री कर रही थी. उन्हें लगा कि यह उनके जीवन का "दंगल" है. इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि भाई साहब अब कभी किसी के सामने स्टंट नहीं करेंगे.
दुल्हन की एंट्री में भंग डालने पहुंचा फर्जी स्टंटमैन
वीडियो की शुरुआत में, दुल्हन को पारंपरिक भारतीय शादी के लिबास में एंट्री करते हुए देखा जा सकता है. वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और आसपास मौजूद रिश्तेदार और मेहमान खुशी से उसका स्वागत कर रहे हैं. यह वह जादुई पल होता है, जब दुल्हन सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है. ठीक इसी पल, एक अति-उत्साही युवक, जो शायद अपने आपको उस वक्त का सबसे बड़ा जिमनास्ट या एक्शन हीरो समझ रहा था, मैदान में कूद पड़ता है.
फिर दुल्हन की एंट्री पर मार दी फ्लिप
दुल्हन जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाती है, यह शख्स अचानक उसके ठीक सामने, लगभग एक मीटर की दूरी पर, एरियल फ्लिप मारने की कोशिश करता है. उसका इरादा रहा होगा कि वह एक परफेक्ट बैकफ्लिप मारेगा और दुल्हन सहित सभी लोगों को अपनी शारीरिक फुर्ती से हैरान कर देगा. यकीनन, उसके दिमाग में चल रहा होगा कि यह पल कैमरे में कैद होगा और वह तुरंत इंटरनेट सेंसेशन बन जाएगा.
मुंह के बल गिरा और हो गया सबके सामने पोपट
जैसा कि अक्सर फिल्मी स्टंट्स में होता है, असली जिंदगी में संतुलन और टाइमिंग गड़बड़ा जाती है. हवा में उछलते ही उसका संतुलन बिगड़ जाता है. वह न तो सही तरीके से घूम पाता है और न ही सही तरीके से लैंड कर पाता है. उसका फ्लिप बुरी तरह से विफल हो जाता है और वह सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरता है. जमीन पर गिरते ही एक तेज "धड़ाम" की आवाज आती है, जो उसकी विफल कोशिश की घोषणा करती है. इसके बाद अपने कपड़े साफ करते हुए ये भाई साहब साइड में ऐसे खड़े हो जाते हैं मानों कह रहे हों कि भाई आज तो इज्जत का फालूदा हो गया.
यूजर्स लेने लगे मजे
वीडियो को vijay_gkp_king88 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई का तो पोपट हो गया. एक और यूजर ने लिखा...भाई दुल्हन ने तेरी ओर देखा तक नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसे लोग होते हैं जो रंग में भंग डाल देते हैं.
