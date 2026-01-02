तस्वीर में छिपे खुफिया नंबर को खोज पाएंगे आप? चील सी नजर वाले भी खा गए चकमा

सोशल मीडिया पर आजकल ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब कोई नया ब्रेन टीजर या क्विज वायरल न हो. इंटरनेट यूजर्स का ध्यान खींचने और दिमाग को परखने वाले ऐसे कई चैलेंज रोज सामने आते रहते हैं. लेकिन इस बार जो तस्वीर वायरल हो रही है उसने वाकई में सबका दिमाग घुमा कर रख दिया है. इस तस्वीर में बहुत सारे "79" लिखे हैं और इन्हीं के बीच कहीं एक "99" छिपा हुआ है. देखने में तो आसान लगता है लेकिन असल में इस क्विज ने लोगों को घंटों तक स्क्रीन पर आंखें गड़ाने पर मजबूर कर दिया है. हर कोई यही साबित करने में लगा है कि उसकी नजर सबसे तेज है.

सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही तस्वीर

अब बात करते हैं इस वायरल वीडियो और क्विज की. यूट्यूब पर Quiz master नाम के यूट्यूब अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने देखा है. इसमें एक साधारण सी इमेज दिखाई देती है जिसमें दर्जनों “79” नंबर लिखे होते हैं. पहली नजर में हर नंबर एक जैसा लगता है लेकिन जब ध्यान से देखा जाए तो एक जगह "99" छिपा होता है. यही वो ट्रिक है जिसने इंटरनेट को दीवाना बना दिया है. यूजर्स इस पर जमकर रील बना रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर रहे हैं और एक-दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं कि ‘अगर तुम्हारी नजर तेज है तो 5 सेकंड में 99 ढूंढकर दिखाओ’.

लोगों के खोजने में छूटे पसीने

जैसे ही लोगों ने इसे देखा, यह पलभर में वायरल हो गया. हजारों लोगों ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि उन्होंने कई मिनट तक कोशिश की लेकिन “99” नहीं मिला. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि यह क्विज काफी मुश्किल है और इसमें सभी नंबर 79 ही हैं. हालांकि बाद में कुछ तेज नजर वाले लोगों ने “99” को खोज निकाला और उसका लोकेशन भी सर्कल बनाकर शेयर किया.

यह भी पढ़ें: Video: मुंबई जाना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी! न बोलने पर यूट्यूबर से फ्लाइट में भिड़ गई महिला, देखें वीडियो

ये रहा तस्वीर का जवाब

सोशल मीडिया पर इस तरह के विजुअल क्विज को ‘ऑप्टिकल इल्यूजन’ कहा जाता है. यानी ऐसी तस्वीरें जो हमारी आंखों और दिमाग के बीच भ्रम पैदा कर देती हैं. यह हमारे अवलोकन कौशल और एकाग्रता को परखने का बेहतरीन तरीका होती हैं. इसी कारण ऐसे कंटेंट को लोग खूब पसंद करते हैं. चलिए अब आपको इस क्विज का जवाब दे ही देते हैं. जब आप तस्वीर को गौर से देखेंगे तो इसमें दूसरे लाइन में चौथे नंबर पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा.

यह भी पढ़ें: Video: क्या चोर बनेगा रे तू! खिड़की के रास्ते घुस रहा था, तोता ऐसा चिल्लाया, हो गया नौ दो ग्यारह, वीडियो वायरल