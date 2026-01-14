Video: इस महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो जरूर देखें, बच जाएगी आपकी जान, दी अनोखी सीख

Viral Video: मध्य प्रदेश में इंदौर के गीता भवन चौराहे पर हाल ही में महिला ट्रैफिक पुलिस की एक अनोखी पहल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. वीडियो महिला पुलिसकर्मी लाल बत्ती के दौरान सड़क पर वाहन चालकों को चाइनीज मांझे से बचने के तरीके समझाती नजर आ रही हैं.

उनके समझने का ये तरीका न सिर्फ जागरूकता फैलाने वाला है, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति प्रशासन की जिम्मेदारी को भी पेश करती है. जिसे देखकर पूरे देश में लोगों ने उनके काम की जमकर तारीफ की.

महिला ट्रैफिक पुलिस की ऐसी पहल जिसे देखकर पूरा भारत उन पर गर्व महसूस करेगा ,



इंदौर के गीता भवन चौराहे पर महिला ट्रैफिक पुलिस ने चाइनीज मांझे से बचने के उपाय बताये ,



Singing cops ने लाल बत्ती के दौरान वाहन चलाने वालो को समझाया की गले मे आप रुमाल या स्कार्फ बांधे ताकि चाइनीज… pic.twitter.com/3SnpeqsyLS — Nargis Bano (@Nargis_Bano78) January 13, 2026

गले में रुमाल या स्कार्फ बांधना क्यों जरूरी है?

वीडियो के मुताबिक, महिला ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को स्पष्ट रूप से समझाया कि चाइनीज मांझे के खतरे से बचने के लिए गले में रुमाल या स्कार्फ बांधना चाहिए, इसके अलावा उन्होंने हेलमेट पहनने की सलाह भी दी. इस पहल से पुलिसकर्मी अपनी सरल लेकिन प्रभावी तकनीक से लोगों को जागरूक कर रही हैं, ताकि उनके साथ कोई दुर्घटना न हो.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई पहल

सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट बॉक्स में यूजर्स ने महिला ट्रैफिक पुलिस के इस पहल की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, ''दोपट्टा इस प्रकार आने से भी खतरा हो सकता है. अगर रोड पर कहीं किनारे किसी समान में फंस गया तो दोपट्टा गले का फंदा बन सकता है. कुछ भी जो बोला, वायरल कर दोगे.''

एक दूसरे यूजर ने लिखा, ''सैल्यूट है दिल से. ये है प्रशासन की जिम्मेदारी.' एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'चाइनीज मांझा भारत में बैन है, फिर भी कुछ लोग देश की जनता के दुश्मन हैं. कुछ देशद्रोही इस मांझे को खरीदकर लोगों की जान से खेलते हैं.''