सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छूकर रग-रग में प्रवेश कर जाते हैं. ऐसा ही भावूक और प्रेरणादायक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस वीडियो न सिर्फ लोगों के आंखें नम किए है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसानियत आज भी जिंदा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि एक महिला डॉक्टर आईसीयू के भीतर एक मरीज को लगातार करीब 30 मिनट तक सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) देते हुए दिखाई दे रही है. मरीज की हालत बेहद गंभीर थी. यहां तक कि उसकी सांस अटक चुकी थी.

A woman doctor performed CPR for nearly 30 minutes and successfully revived a patient in the ICU. ❤️

The intense moment has gone viral, with many calling it a true act of courage and dedication.

Stories of real-life heroes are shared here regularly 🙌 ❤️ pic.twitter.com/z0d0nvqUar — Bapfakurera (@TheoUw1) February 16, 2026

डॉक्टर बिना रुके, बिना थके लगातार पूरी ताकत और एकाग्रता के साथ सीपीआर देती रहीं. उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन हार मानने का कोई भाव नहीं था. यह सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि किसी को उनकी जान वापस करने की जिद थी.

उम्मीद की किरण बनी डॉक्टर की मेहनत

करीब आधे घंटे की लगातार कोशिश के बाद आखिरकार वह पल आया ही गया जब मॉनिटर पर हलचल दिखाई दी. मरीज की धड़कन वापस लौट आई. आईसीयू में मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर सुकून और खुशी साफ झलकने लगा. यह सिर्फ एक मरीज की जान बचना नहीं था, बल्कि यह इंसानियत की जीत थी.

इंसानियत का जिंदा उदाहरण

आज की बीजी लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग अपने ही स्वार्थ में उलझे रहते हैं, वहां यह वीडियो एक सशक्त संदेश देता है कि इंसानियत आज भी जिंदी है. वाकई यह नजारा इंसानियत की गवाही देने वाला एक जीवंत उदाहरण है... जो यह साबित करता है कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं, जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं. ❤️