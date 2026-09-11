ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापश्चिमी एशिया तनाव पर पेजेश्कियान से बोले PM मोदी - 'भारत...'

पश्चिमी एशिया तनाव पर पेजेश्कियान से बोले PM मोदी - 'भारत...'

ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने भारत पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की. दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र के मौजूदा हालातों पर भी चर्चा हुई.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 11 Sep 2026 09:46 PM (IST)
Preferred Sources

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी एशिया की मौजूद स्थिति पर भी चर्चा की. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा कि भारत युद्ध की बजाय हमेशा बातचीत और शांति से हर समस्या को सुलझाने में भरोसा रखता है और अपनी इस बात पर हमेशा कायम रहता है. दोनों नेताओं की दो सप्ताह से भी कम समय में यह दूसरी मुलाकात है.

बतौर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की यह पहली भारत यात्रा है.  पेजेश्कियान का यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से नए आर्थिक प्रतिबंध लागू किए जाने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव फिर से बढ़ गया है.

ईरानी राष्ट्रपति से मीटिंग पर क्या बोले पीएम मोदी?

पेजेश्कियान से मुलाकात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी. पीएम मोदी ने लिखा, 'बिश्केक से दिल्ली तक हमारी सार्थक बातचीत जारी है. ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन से मिलकर बहुत खुशी हुई. यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि यह उनकी भारत की पहली यात्रा है. हमने भारत और ईरान की दोस्ती पर बात की.'

उन्होंने आगे लिखा, 'हमारा मानना है कि हमें लंबे समय तक चलने वाली और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए. बैठक में क्षेत्र के मौजूदा हालातों पर भी चर्चा हुई. भारत क्षेत्र में स्थाई शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.'

ब्रिक्स बिजनेस फोरम में हिस्सा लेने के लिए दिया धन्यवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद ब्रिक्स से संबंधित बैठकों में ईरान की नियमित और उच्च स्तरीय भागीदारी के लिए आभार जताया. उन्होंने वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने में ब्रिक्स की क्षमता का जिक्र किया. उन्होंने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति पेजेश्कियान को भी धन्यवाद दिया.

बिजनेस फोरम में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, आज के समय में दुनिया बेहद जटिल दौर से गुजर रही है. ऐसे में ब्रिक्स की भूमिका बेहद अहम हो जाती है. उन्होंने ब्रिक्स के आयोजन के लिए  भारत का धन्यवाद दिया. इससे पहले बिजनेस फोरम के दौरान एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें पीएम मोदी ईरानी राष्ट्रपति का हाथ थामे दिखाई दिए थे.

राष्ट्रपति पेजेश्कियान और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक, जानें क्या हुई चर्चा

PM मोदी-पेजेश्कियान के बीच बैठक पर क्या बोले MEA?

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पीएम मोदी और पेजेश्कियान के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक को लेकर सोशल मीडिया पर कहा, 'भारत और ईरान के बीच सभ्यतागत संबंध हैं, जो मजबूत सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी रिश्तों से जुड़े हैं. ब्रिक्स साझेदारों के तौर पर, दोनों देश मिलकर तरक्की और खुशहाली की दिशा में काम कर रहे हैं.'

वैश्विक व्यापार से US प्रतिबंध तक..., PM मोदी-पुतिन और पेजेश्कियान की बैठक से ट्रंप को कड़ा संदेश!

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
BRICS DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यौन उत्पीड़न केस में टीचर को राहत, SC बोली- 'एक शिक्षक पर हमेशा के लिए..'
यौन उत्पीड़न केस में टीचर को राहत, SC बोली- 'एक शिक्षक पर हमेशा के लिए..'
इंडिया
वैश्विक व्यापार से US प्रतिबंध तक..., PM मोदी-पुतिन और पेजेश्कियान की बैठक से ट्रंप को कड़ा संदेश!
व्यापार से US प्रतिबंध तक..., PM मोदी-पुतिन-पेजेश्कियान की बैठक से ट्रंप को कड़ा संदेश!
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: पीएम मोदी और पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म, अराघची भी मौजूद रहे
LIVE: पीएम मोदी और पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म, अराघची भी मौजूद रहे
इंडिया
राष्ट्रपति पेजेश्कियान और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक, जानें क्या हुई चर्चा
राष्ट्रपति पेजेश्कियान और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक, जानें क्या हुई चर्चा
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat : दिल्ली में BRICS 'टीम'...ट्रंप का बिगड़ा सीन! | BRICS Summit 2026 | Breaking
UP Freebies Scheme | UP Election 2027: UP फ्री बीज पर विश्लेषको का सटीक विश्लेषण! | BJP | ABP News
BRICS Summit 2026 Update: Putin और PM Modi के संबोधन से लेकर, समिट की हर तस्वीर| PM Modi | Russia
BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की हो गई सबसे बड़ी डील ? | India Russia Relations
BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की बैठक खत्म क्या क्या फैसला हुआ ? | India Russia Relations
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
बिहार
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
स्पोर्ट्स
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
बॉलीवुड
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: पीएम मोदी और पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म, अराघची भी मौजूद रहे
LIVE: पीएम मोदी और पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म, अराघची भी मौजूद रहे
इंडिया
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
Home Tips
Monsoon Home Tips: बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget