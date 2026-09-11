पश्चिमी एशिया तनाव पर पेजेश्कियान से बोले PM मोदी - 'भारत...'

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी एशिया की मौजूद स्थिति पर भी चर्चा की. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा कि भारत युद्ध की बजाय हमेशा बातचीत और शांति से हर समस्या को सुलझाने में भरोसा रखता है और अपनी इस बात पर हमेशा कायम रहता है. दोनों नेताओं की दो सप्ताह से भी कम समय में यह दूसरी मुलाकात है.

बतौर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की यह पहली भारत यात्रा है. पेजेश्कियान का यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से नए आर्थिक प्रतिबंध लागू किए जाने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव फिर से बढ़ गया है.

ईरानी राष्ट्रपति से मीटिंग पर क्या बोले पीएम मोदी?

पेजेश्कियान से मुलाकात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी. पीएम मोदी ने लिखा, 'बिश्केक से दिल्ली तक हमारी सार्थक बातचीत जारी है. ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन से मिलकर बहुत खुशी हुई. यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि यह उनकी भारत की पहली यात्रा है. हमने भारत और ईरान की दोस्ती पर बात की.'

उन्होंने आगे लिखा, 'हमारा मानना है कि हमें लंबे समय तक चलने वाली और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए. बैठक में क्षेत्र के मौजूदा हालातों पर भी चर्चा हुई. भारत क्षेत्र में स्थाई शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.'

ब्रिक्स बिजनेस फोरम में हिस्सा लेने के लिए दिया धन्यवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद ब्रिक्स से संबंधित बैठकों में ईरान की नियमित और उच्च स्तरीय भागीदारी के लिए आभार जताया. उन्होंने वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने में ब्रिक्स की क्षमता का जिक्र किया. उन्होंने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति पेजेश्कियान को भी धन्यवाद दिया.

बिजनेस फोरम में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, आज के समय में दुनिया बेहद जटिल दौर से गुजर रही है. ऐसे में ब्रिक्स की भूमिका बेहद अहम हो जाती है. उन्होंने ब्रिक्स के आयोजन के लिए भारत का धन्यवाद दिया. इससे पहले बिजनेस फोरम के दौरान एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें पीएम मोदी ईरानी राष्ट्रपति का हाथ थामे दिखाई दिए थे.

राष्ट्रपति पेजेश्कियान और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक, जानें क्या हुई चर्चा

PM मोदी-पेजेश्कियान के बीच बैठक पर क्या बोले MEA?

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पीएम मोदी और पेजेश्कियान के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक को लेकर सोशल मीडिया पर कहा, 'भारत और ईरान के बीच सभ्यतागत संबंध हैं, जो मजबूत सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी रिश्तों से जुड़े हैं. ब्रिक्स साझेदारों के तौर पर, दोनों देश मिलकर तरक्की और खुशहाली की दिशा में काम कर रहे हैं.'

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