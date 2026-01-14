सर्दियों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जियों में जिसका नाम सबसे ऊपर आता है वो है मटर. मटर को खाना और पकाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है इसे छीलना. कई लोग तो केवल इसलिए इसे बनाने से बचते हैं ताकि उन्हें इसे छीलना न पड़े. लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने लोगों की इस समस्या का समाधान खोज लिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मटर छीलने की निंजा टेक्निक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मटर को छीलने की निंजा टेक्निक बताई गई है. घर में खाना पकाते वक्त लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती मटर छीलना. आलू मटर हो या फिर मटर पुलाव. अगर आपको इन स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेना है तो मटर तो छीलनी ही पड़ेगी. लेकिन वीडियो में जो तरीका बताया गया है उसने लाखों लोगों की समस्या को एक झटके में खत्म कर दिया है. वीडियो में दिखता है कि पहले ढेर सारी मटर को बर्तन में लिया जाता है और उसे पानी में डूबोकर गैस पर चढ़ा दिया जाता है.

और एक झटके में मटर से बाहर आ गए दाने

गैस पर चढ़ाने के बाद जब पानी उबलने लगता है तो मटर नर्म पड़ जाती है. इसके बाद मटर के बर्तन को गैस से उतारा जाता है और हाथों से पानी में रखी मटर को प्यार से सहलाया जाता है. बस इतने में ही मटर अपने छिल्के छोड़ देती है और दानें बाहर आ जाते हैं जिन्हें छानकर अलग निकाल लिया जाता है. वीडियो अब वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, सालों की समस्या एक झटके में खत्म हो गई

वीडियो को vrajput40 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...काश पहले पता होता, अब से ऐसा ही किया जाएगा. एक और यूजर ने लिखा...किसी को कच्ची मटर चाहिए हो तो कैसे करेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस तरीके ने तो सालों पुरानी समस्या एक झटके में हल कर दी.

