बत्तख ने की दुकान से चोरी! सामान उठाकर झटपट भागी, भावुक कर देगी आगे की कहानी- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर हर दिन अनगिनत वीडियो वायरल होते हैं लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधा दिल को छू जाते हैं. इंसान हो या जानवर, मां का प्यार और बच्चों के लिए किए गए त्याग को देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बत्तख सुपर मार्केट से हॉट डॉग लेकर भागती दिखाई देती है. वीडियो को देखने वाले लोग पहले तो हंसी नहीं रोक पाए लेकिन जब उन्होंने इसका असली कारण देखा तो हर कोई भावुक हो गया. वीडियो देखकर आपकी भी आंखें भर आएंगी.

बत्तख ने सुपर मार्केट से चुराया हॉट डॉग!

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक सुपर मार्केट के भीतर अचानक एक बत्तख पहुंच जाती है. बत्तख सीधे फूड सेक्शन की ओर जाती है और वहां रखे हॉट डॉग में से एक उठा लेती है. उसका अंदाज बिल्कुल वैसा होता है जैसे कोई इंसान चोरी करके भाग रहा हो. जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाते हुए वह इस तरह से भागती है मानो उसे डर हो कि कोई उसे पकड़ न ले. वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि जैसे ही बत्तख तेजी से निकलने की कोशिश करती है, वह एक काउंटर से टकरा कर गिर भी जाती है. लेकिन गिरी हुई बत्तख तुरंत उठती है और भागते-भागते आखिरकार स्टोर से बाहर निकलने में सफल हो जाती है.

चुराकर अपने बच्चों को खिलाया खाना

इसके बाद वीडियो का सबसे भावुक करने वाला दृश्य सामने आता है. बत्तख बाहर जाकर उस हॉट डॉग को अपने बच्चों के सुपुर्द कर देती है. छोटे-छोटे बत्तख के बच्चे खुशी-खुशी खाना खाते हैं और यह दृश्य देखकर दर्शकों का दिल पिघल जाता है. वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग देख चुके हैं और हर कोई मां की ममता और त्याग की तारीफ कर रहा है.

वीडियो पर यूजर्स ने जताया संदेह

वीडियो को @cloud1a7 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मां तो मां होती है, लेकिन ये तो एआई वाली मां लग रही है. एक और यूजर ने लिखा...परिवार के लिए चाहे इंसान हो या पक्षी. कुछ भी कर सकता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह क्या कहने, बत्तख तो कमाऊ चोर निकली.

