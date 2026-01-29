हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: क्रिकेट मैच के बीच घुसा डॉगी, बॉल मुंह में दबाकर भागा तो पीछे दौड़ पड़े फील्डर, मजेदार वीडियो वायरल

मैदान पर अचानक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. बल्लेबाज ने जैसे ही गेंद पर शॉट लगाया, उसी पल मैदान में एक नन्हा सा डॉगी एंट्री मार लेता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 29 Jan 2026 08:07 AM (IST)
क्रिकेट वैसे तो अनुशासन, रणनीति और प्रतिस्पर्धा का खेल माना जाता है, लेकिन कई बार यही मैदान ऐसी घटनाओं का गवाह बन जाता है जो खेल प्रेमियों को हंसी से लोटपोट कर देती हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने क्रिकेट फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. यह वीडियो आयरलैंड में चल रहे एक डोमेस्टिक महिला क्रिकेट मैच का बताया जा रहा है, जहां मैदान पर अचानक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. बल्लेबाज ने जैसे ही गेंद पर शॉट लगाया, उसी पल मैदान में एक नन्हा सा डॉगी एंट्री मार लेता है और क्रिकेट की सारी गंभीरता पल भर में गायब हो जाती है.

क्रिकेट मैच में बॉल लेकर भाग गया कुत्ता

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मैच अपने पूरे जोश में चल रहा होता है. गेंदबाज रनअप लेती है, बल्लेबाज शॉट खेलती है और गेंद तेजी से फील्ड की ओर जाती है. तभी अचानक मैदान के बीचोंबीच एक डॉगी दौड़ता हुआ आ जाता है. गेंद उसके बिल्कुल पास गिरती है और उससे पहले कि कोई फील्डर कुछ समझ पाता, डॉगी गेंद को अपने मुंह में दबा लेता है और पूरे मैदान में भागने लगता है. कुछ सेकंड के लिए मैच पूरी तरह रुक जाता है और मैदान पर हंसी का माहौल बन जाता है. खिलाड़ी मुस्कुराते नजर आते हैं और दर्शक इस अनोखे पल का जमकर आनंद लेते हैं. आखिरकार काफी कोशिशों के बाद डॉगी को मैदान से बाहर किया जाता है और गेंद वापस मिलती है, जिसके बाद मैच दोबारा शुरू होता है.

हैरान रह गए खिलाड़ी और दर्शक

यह नजारा देखकर मैदान पर मौजूद खिलाड़ी, अंपायर और दर्शक सभी हैरान रह जाते हैं. वीडियो में आगे दिखता है कि एक महिला फील्डर तुरंत उस डॉगी के पीछे दौड़ पड़ती है ताकि गेंद वापस लाई जा सके. डॉगी भी कम चालाक नहीं निकलता. वह कभी इधर भागता है, कभी उधर, मानो उसे भी क्रिकेट खेलने में पूरा मजा आ रहा हो. यह पूरा सीन किसी कॉमेडी फिल्म के सीन जैसा लगने लगता है.

यूजर्स ने ले लिए मजे

वीडियो को @Rajiv1841 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लगता है बेचारा क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन कु्त्ता बन गया. एक और यूजर ने लिखा...कुत्ते ने तो पूरे मैच की टीआरपी बढ़ा दी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कुत्ता भी अच्छे से फिल्डिंग करना जानता है.

Published at : 29 Jan 2026 08:06 AM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Funny Cricket Moments
