'मेरा गेम ऑवर...', यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इन दिनों अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में हैं. वहीं कांग्रेस में रहने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस में रहने को लेकर इमरान मसूद ने कहा, "मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा." इस दौरान उन्होंने अपने पार्टी बदलने पर भी प्रतिक्रिया दी है. बता दें कि इमरान मसूद बसपा, समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं.

इमरान मसूद ने पार्टी बदलने और समाजवादी पार्टी में जाने के सवाल पर एबीपी न्यूज से कहा, "मैं कभी भी सपा में नहीं जाऊंगा. मेरा गेम ऑवर हो चुका है. राजनीति में कुछ नहीं होगा तो घर में बैठेंगे. जरूरी नहीं थोड़ी है कि जिंदगी भर राजनीति करेंगे. मुझे कहीं नहीं जाना है. मुझे प्रियंका गांधी के साथ रहना है और कहीं नहीं जाना है. मैं उन्हीं का बनाया हुआ हूं. उन्होंने ही मुझे सब दिया है."

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कांग्रेस में खेमे को लेकर क्या बोले सांसद?

वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में खेमे को लेकर उन्होंने कहा, "कांग्रेस में खेमा बिल्कुल भी नहीं है. मेरी नेता प्रियंका गांधी और उनके नेता राहुल गांधी और हम सब कांग्रेसियों के नेता राहुल गांधी. सबके नेता राहुल गांधी, लेकिन मेरी नेता प्रियंका गांधी."

अपने 2014 वाले 'बोटी-बोटी' वाले बयान पर क्या कहा?

इमरान मसूद ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बोटी-बोटी कर देंगे वाला बयान दिया था. इस बयान को लेकर उन्होंने कहा, "मैं बार-बार कह चुका हूं कि आप इसकी जांच करा लीजिए. आज तक इसकी जांच नहीं हुई."

इमरान मसूद ने आगे कहा, "मैंने कहा है कि लोगों की भावना अगर आहत हुई है तो हर चीज के लिए माफी मांग लूंगा. बहुत बड़े दिल का आदमी हूं." उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री से भी माफी मांग लूंगा लेकिन मेरी गलती तो हो. इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से माफी भी मांगी.

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