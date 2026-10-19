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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मेरा गेम ऑवर...', यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान

'मेरा गेम ऑवर...', यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पार्टी में रहने और बदलने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में था और रहूंगा. समाजवादी पार्टी कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगा.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Oct 2026 06:49 PM (IST)
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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इन दिनों अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में हैं. वहीं कांग्रेस में रहने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस में रहने को लेकर इमरान मसूद ने कहा, "मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा." इस दौरान उन्होंने अपने पार्टी बदलने पर भी प्रतिक्रिया दी है. बता दें कि इमरान मसूद बसपा, समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं.

इमरान मसूद ने पार्टी बदलने और समाजवादी पार्टी में जाने के सवाल पर एबीपी न्यूज से कहा, "मैं कभी भी सपा में नहीं जाऊंगा. मेरा गेम ऑवर हो चुका है. राजनीति में कुछ नहीं होगा तो घर में बैठेंगे. जरूरी नहीं थोड़ी है कि जिंदगी भर राजनीति करेंगे. मुझे कहीं नहीं जाना है. मुझे प्रियंका गांधी के साथ रहना है और कहीं नहीं जाना है. मैं उन्हीं का बनाया हुआ हूं. उन्होंने ही मुझे सब दिया है."

कांग्रेस में खेमे को लेकर क्या बोले सांसद?

वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में खेमे को लेकर उन्होंने कहा, "कांग्रेस में खेमा बिल्कुल भी नहीं है. मेरी नेता प्रियंका गांधी और उनके नेता राहुल गांधी और हम सब कांग्रेसियों के नेता राहुल गांधी. सबके नेता राहुल गांधी, लेकिन मेरी नेता प्रियंका गांधी."

अपने 2014 वाले 'बोटी-बोटी' वाले बयान पर क्या कहा? 

इमरान मसूद ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बोटी-बोटी कर देंगे वाला बयान दिया था. इस बयान को लेकर उन्होंने कहा, "मैं बार-बार कह चुका हूं कि आप इसकी जांच करा लीजिए. आज तक इसकी जांच नहीं हुई."

इमरान मसूद ने आगे कहा, "मैंने कहा है कि लोगों की भावना अगर आहत हुई है तो हर चीज के लिए माफी मांग लूंगा. बहुत बड़े दिल का आदमी हूं." उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री से भी माफी मांग लूंगा लेकिन मेरी गलती तो हो. इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से माफी भी मांगी.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
UP NEWS BJP IMRAN MASOOD SAMAJWADI PARTY CONGRESS Elections 2027
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