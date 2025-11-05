हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: कैसे-कैसे लोग हैं! सीट को लेकर हुई लड़ाई तो खींच दी ट्रेन की चेन, बीच जंगल में रुकी, वीडियो वायरल

Train Viral Video: पटना–कोटा एक्सप्रेस में सीट को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक यात्री ने गुस्से में ट्रेन की चेन खींच दी, जिसके बाद ट्रेन मैनेजर पहुंचे और यात्री की क्लास लगाई. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 05 Nov 2025 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Train Video: आजकल ट्रेनों में सफर करते हुए छोटी-सी बात पर भी बड़ा हंगामा हो जाता है. सीट को लेकर अक्सर बहस होती रहती हैं, लेकिन इस बार तो मामला इतना बढ़ गया कि एक यात्री ने गुस्से में आकर ट्रेन की चेन ही खींच दी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि घटना पटना–कोटा एक्सप्रेस (13238) की है.

सीट की वजह से हुई बहस

वीडियो में दिखता है कि सेकंड एसी कोच में एक यात्री नीचे सीट पर बैठना चाहता था, क्योंकि उसकी ऊपर वाली सीट थी. उस सीट पर पहले से दो महिलाएं बैठी थीं. आदमी ने उनसे जगह देने को कहा, लेकिन महिलाएं हटने को तैयार नहीं हुईं. इस बात पर बहस शुरू हो गई. धीरे-धीरे यात्री का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने बिना सोचे-समझे ट्रेन की चेन खींच दी.

बताया जा रहा है कि उस वक्त लगभग दोपहर 1 बजे का समय था. यात्री को लगा कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा, न टीटीई से बात की, न हेल्पलाइन पर कॉल किया उसने सीधे चेन खींचकर ट्रेन रोक दी.

ट्रेन मैनेजर ने आकर मामला शांत कराया

कुछ सेकंड बाद ही ट्रेन रुक गई और ट्रेन मैनेजर तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने कोच में जाकर समझा कि आखिर मामला क्या है. वीडियो में दिखता है कि ट्रेन मैनेजर दोनों पक्षों से बात करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह चेन खींचना गंभीर अपराध है.

मैनेजर दोनों में सुलह करवाते हैं और स्थिति को शांत करते हैं. इसके बाद ट्रेन फिर से चलाई जाती है. इस घटना को लेकर कई लोग नाराजगी भी जता रहे हैं कि छोटी-सी बात पर चेन खींचकर ट्रेन रोकना गलत है. सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि सीट को लेकर इतना गुस्सा. पहले टीटीई को बुलाते, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि महिलाओं को भी जगह दे देनी चाहिए थी, झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं.

Published at : 05 Nov 2025 04:02 PM (IST)
