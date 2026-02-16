मौत का लाइव वीडियो! 5.2 मिलियन बार देखा गया कार हादसे का ये खौफनाक मंजर, आप भी कांप उठेंगे!

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने यूजर्स के दिलों को झकझोर रख दिया है. इस हादसे का मंजर इतना दर्दनाक है कि इसे देखने के बाद हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर एक पल में सब कुछ कैसे बदल जाता है.

वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि एक कार सामान्य रफ्तार से सड़क पर आगे बढ़ रही होती है. सामने से एक भारी-भरकम ट्रक भी आ रहा होता है. अचानक ट्रक का आगे वाला हिस्सा अपना बैलेंस खोकर मुड़ जाता है.

In a situation like this, what's the best possible way to avoid dying as a driver with reaction time factored in? pic.twitter.com/HR3eOOrEF0 — R!cky W. (@wayne_m159) February 15, 2026

ट्रक के केबिन के अचानक मुड़ने की वजह से उसका पिछला हिस्सा पूरी सड़क पर फैल जाता है. इससे पहले कि सामने से आ रही कार का चालक कुछ समझ पाता, वैसे ही ट्रक का पिछला भाग सीधे कार के ऊपर गिर जाता है. टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि कार के परखच्चे उड़ जाते हैं. कुछ ही सेकंड में ट्रक भी संतुलन खोकर पूरी तरह टूट जाता है और सड़क पर बिखर जाता है.

चंद सेकंड में बदल गई जिंदगी

वीडियो में दिखाई देने वाला यह नजारा इतना भयावह है कि उसे देखकर किसी की रूह कांप सकती है. सड़क पर चल रहे अन्य वाहन भी अचानक रुक जाते हैं और राहगीर समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ और कैसे हो गया है. यह हादसा इस बात की याद दिलाती है कि सड़क पर लापरवाही या तकनीकी खराबी कितना बड़ा खतरा मोल ले सकती है.

यूजर ने पूछा बड़ा सवाल

इस वीडियो को X यूजर @wayne_m159 ने शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा: “ऐसी स्थिति में, प्रतिक्रिया समय को ध्यान में रखते हुए, एक ड्राइवर के रूप में मरने से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है?

यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो चुका है. इसे अभी 4.1 मिलियन (41 लाख) व्यूज़ मिल चुके हैं. वहीं, कमेंट्स की तो जैसे बाढ़ आ गई है. अब तक इस पर 3.6 हजार से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं. कई यूजर्स ने इसे बेहद दर्दनाक बताया, तो कुछ ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई.