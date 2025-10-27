कयामत नजदीक है! ई-रिक्शा में लगा दी पावर विंडो, यूजर्स बोले- अब तो केवल उड़ना ही बाकी है

भारत को अगर "जुगाड़ की धरती" कहा जाए तो गलत नहीं होगा. यहां लोग सीमित साधनों में ऐसा कमाल कर दिखाते हैं जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है. सोशल मीडिया पर इस समय एक ऐसा ही वीडियो तहलका मचा रहा है जिसमें एक शख्स ने अपने ई-रिक्शा को इस कदर मॉडिफाई कर दिया है कि अब वो किसी लग्जरी कार से कम नहीं लग रहा. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक साधारण ई-रिक्शा को शानदार तरीके से बदलकर कार की शक्ल दे दी गई है. हद तो तब हो गई जब इसमें पावर विंडो जैसी सुविधा भी जोड़ दी गई. ड्राइवर बटन दबाकर कांच को ऊपर-नीचे करता दिख रहा है और देखने वाले हैरान रह जा रहे हैं.

ई-रिक्शा को बना दिया कार

वीडियो में नजर आता है कि यह ई-रिक्शा पूरी तरह से कार जैसे फीचर्स से लैस है. इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडो, फैंसी सीटें और मॉडिफाइड स्टीयरिंग व्हील लगाए गए हैं. बाहर से देखने पर ये ई-रिक्शा किसी छोटे इलेक्ट्रिक कार जैसा नजर आता है. ड्राइवर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ इसका डेमो भी दिया, बटन दबाया और शीशा ऊपर-नीचे होने लगा. देखने वाले हैरान रह गए कि आखिर इतनी साधारण गाड़ी में इतना हाईटेक फीचर कैसे जोड़ा जा सकता है. वीडियो देखकर लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया है और कह रहे हैं कि अब तो बस इनका उड़ना बाकी है.

View this post on Instagram A post shared by Altaaf Pinjari (@humoursgagg)

इससे पहले भी टिर्री के कई रूप आ चुके सामने

ये पहली बार नहीं है जब टिर्री उर्फ ई रिक्शा के साथ ऐसी हरकत की गई हो. इससे पहले भी इंटरनेट पर ई रिक्शा के अलग अलग रूप सामने आए हैं. कभी जेसीबी बनकर, कभी ट्रैक्टर तो कभी मोबाइल एटीएम बनकर. वीडियो देखकर यूजर्स ने अपने रिएक्शन दिए हैं जो कि अब वीडियो की तरह ही इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: क्या चोर बनेगा रे तू! खिड़की के रास्ते घुस रहा था, तोता ऐसा चिल्लाया, हो गया नौ दो ग्यारह, वीडियो वायरल

यूजर्स ने ले ली मौज

वीडियो को humoursgagg नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इनका तो अब बस उड़ना बाकी है. एक और यूजर ने लिखा...इन टिर्री वालों ने हर किसी की नाक में दम किया हुआ है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब ये कार वालों का भी धंधा खा जाएंगे.

यह भी पढ़ें: Video: मुंबई जाना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी! न बोलने पर यूट्यूबर से फ्लाइट में भिड़ गई महिला, देखें वीडियो