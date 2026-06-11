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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग13वीं मंजिल से छलांग लगाकर डिलीवरी बॉय ने दी जान, लेकिन क्या मौत से बड़ा होता है कर्ज?

13वीं मंजिल से छलांग लगाकर डिलीवरी बॉय ने दी जान, लेकिन क्या मौत से बड़ा होता है कर्ज?

डिलीवरी बॉय का वायरल वीडियो गिग वर्कर्स की मुश्किल जिंदगी को उजागर कर रहा है. आर्थिक तंगी, काम के दबाव और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर सोशल मीडिया में बहस तेज हो गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 11 Jun 2026 04:30 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक झकझोर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर गिग इकोनॉमी और डिलीवरी पार्टनर्स के संघर्षों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक डिलीवरी बॉय ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है. वायरल फुटेज में दिख रहा दृश्य न केवल हृदय विदारक है, बल्कि यह उन कठिन परिस्थितियों की ओर भी इशारा करता है जिनमें ये लास्ट माइल योद्धा काम करने को मजबूर हैं. 

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा व्यक्ति एक प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी के लिए डिलीवरी का काम करता था. शुरुआती जांच और आस-पास के लोगों के बयानों से पता चलता है कि युवक पिछले कुछ समय से भारी आर्थिक तंगी और काम के अत्यधिक दबाव से जूझ रहा था. बताया जा रहा है कि बकाया कर्ज और घर की जरूरतों को पूरा करने में हो रही असमर्थता ने उसे इस कदम को उठाने पर मजबूर कर दिया. 

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गिग वर्कर्स की असुरक्षित दुनिया

यह मामला महज एक अकेला हादसा नहीं है, हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी ऑनलाइन शॉपिंग संस्कृति के बीच डिलीवरी बॉय की संख्या में तो इजाफा हुआ है, लेकिन उनकी सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई ठोस नीति आज तक नहीं बन पाई है. अत्यधिक टारगेट का दबाव, ईंधन की बढ़ती कीमतें और बिना किसी सामाजिक सुरक्षा कवच के काम करना इन कर्मचारियों के लिए रोज की हकीकत है. वहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि तत्काल डिलीवरी की होड़ में कहीं न कहीं इन डिलीवरी पार्टनर्स के मानवीय पक्ष को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है. 

सेंसटिविटी की दरकार

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या चंद मिनटों की डिलीवरी के लिए किसी की जान से बढ़कर कुछ और हो सकता है? कंपनियां जहां अपनी लॉजिस्टिक्स और एल्गोरिदम को बेहतर बनाने में अरबों खर्च कर रही हैं, वहीं अपने जमीनी स्तर के कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दे रही है.

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Published at : 11 Jun 2026 04:30 AM (IST)
Tags :
Delivery Boy Viral Video Viral News Update Delivery Partner Suicide Case Delivery Target Pressure
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