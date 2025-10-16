DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
इन दिनों एक खास वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस वीडियो को एक्स पर यूजर @Poonam69_36 ने शेयर किया है और इसे Hot Bhabhi dance का नाम दिया है.
आज के दौर में किसी को फेमस होने के लिए बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स या टीवी चैनलों की जरूरत नहीं होती है. सोशल मीडिया ने इसे आसान बना दिया है. पहले के जमाने में लोग अखबार, रेडियो या टीवी पर आने का सपना देखा करते थे ताकि वे लोगों तक अपनी पहचान पहुंचा सकें, लेकिन अब अगर आपके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट है तो आप भी एक स्टार बन सकते हैं.
अब कोई भी छोटी-सी वीडियो, कुछ ही घंटों में वायरल होकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकती है. डांस, एक्टिंग, मिमिक्री या कोई भी टैलेंट अगर लोगों को पसंद आ गया, तो आपकी किस्मत पलट सकती है. ऐसा ही कुछ इन दिनों एक खास वीडियो के साथ हुआ है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस वीडियो को एक्स पर यूजर @Poonam69_36 ने शेयर किया है और इसे Hot bhabhi dance का नाम दिया है. जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
वीडियो में क्या है खास?
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला काले रंग की साड़ी पहनकर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है. डांस फ्लोर पर जैसे ही भोजपुरी गाना बजता है, वो भाभी जी ऐसे स्टेप्स दिखाती हैं कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं. उनके डांस मूव्स इतने शानदार हैं कि लोगों को बॉलीवुड की जानी-मानी डांसर नोरा फतेही की याद आ गई. खास बात ये है कि भाभी जी का कॉन्फिडेंस, उनके एक्सप्रेशन्स और जिस तरह से वो गाने की बीट्स पर थिरक रही हैं, वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है. देखने वालों को यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई आम महिला इतना प्रोफेशनल डांस कर सकती है.
Hot bhabhi dance🔥🔥 pic.twitter.com/N2fiPcTaM6— Poonam Singh (@Poonam69_36) January 2, 2025
कमेंट सेक्शन में आया मजेदार तूफान
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट्स की लाइन लग गई. कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा तो कोई मजेदार कमेंट्स से लोगों को हंसा रहा है. एक यूजर ने लिखा, ये तो नोरा फतेही को भी टक्कर दे रही हैं तो दूसरे ने कहा, भाभी जी ने तो स्टेज ही हिला दिया. वहीं किसी ने मजाक में लिखा, अब अगली डांस रिएलिटी शो में इनकी एंट्री पक्की समझो.
