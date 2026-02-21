Video: दिल्ली में कहां लगता है सबसे महंगा रेंट, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस, यूजर्स बोले, तुम से ना हो पाएगा
दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ-साथ देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त महानगरों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल करीब 1,484 वर्ग किलोमीटर है और आबादी लगभग 3 से 3.5 करोड़ के बीच मानी जाती है. यहां रहने का खर्च इलाके और सुविधाओं पर काफी निर्भर करता है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बड़े ही मजेदार तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों के फ्लैट रेंट बताए गए हैं. वीडियो को लेकर अब इंटरनेट पर बहस छिड़ी हुई है.
वायरल हो रहा दिल्ली में फ्लैट रेंट का मजेदार वीडियो
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों के किराए को मजेदार तरीके से दिखाया गया है. वीडियो में एक शख्स इंडिया गेट के सामने अलग अलग इलाकों के हिसाब से बैग में पैसा रखकर भागता दिखाई दे रहा है, इन बैग में रखी रकम ये तय कर रही हैं कि किस इलाके में कितने महंगे फ्लैट रेंट हैं. सबसे कम फ्लैट रेंट दिल्ली के बवाना इलाके का बताया गया है जिसमें शख्स के हाथ में केवल दो ही थैले हैं जिनमें पैसा भरा हुआ है.
मयूर विहार और ग्रेटर कैलाश में सबसे ज्यादा है फ्लैट रेंट
वीडियो में आगे दिखता है कि सुल्तानपुरी का नाम आते ही शख्स के हाथ में पैसों से भरे बैग की संख्या डबल हो जाती है और उत्तम नगर के लिए यह और भारी हो जाता है. जबकि ग्रेटर कैलाश, चाणक्यपुरी और मयूर विहार के लिए शख्स के हाथ में इतना पैसा आ जाता है कि उसका पूरा शरीर नोटों से भरे बैग से लद जाता है. वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं.
यूजर्स लेने लगे दिल्ली वालों के मजे
वीडियो को things2doindelhi नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बाबू तुमसे दिल्ली में कुछ ना हो पाएगा. एक और यूजर ने लिखा...दिल्ली में रहना काफी महंगा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दिल्ली में रहने वालों को सलाम है, बेहद महंगा शहर है.
