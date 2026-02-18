Video: अजब बिहार के गजब कारनामे! 11हजार KV की लाइन के बीच ही बना दिया घर, चिनवा दी दीवार

Viral Video: बिहार से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर कोई भी हैरान और दंग रह जाए. वीडियो में दिखाया गया है कि 11 किलोवाट की उच्च वोल्टेज वाली बिजली की लाइन को दीवार के भीतर डाल दिया गया है और उसके चारों ओर पूरा घर बना लिया गया है. इसके अलावा, यह लाइन घर के पूल से कनेक्ट की गई है, जो किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

यह स्थिति बिजली सुरक्षा और भवन निर्माण नियमों की अवहेलना की गंभीर मिसाल है. उच्च वोल्टेज वाली लाइन को घर के अंदर बिना सुरक्षा उपायों के रखना न केवल घरवालों के लिए बल्कि आस-पास के लोगों के लिए भी जानलेवा हो सकता है.

WTF!! In Bihar, an 11 kV high-voltage power line was enclosed inside a wall and a house was built around it. pic.twitter.com/yINWRk237l — Aditya (@Warlock_Aditya) February 17, 2026

खतरे की वास्तविकता

वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन तार वाली 11 किलोवाट की लाइन सीधे घर के अंदर जाती है. बिजली के इतने उच्च वोल्टेज के संपर्क में आने पर तुरंत जान का खतरा होता है. ऐसे में कोई भी छोटी लापरवाही गंभीर हादसे का कारण बन सकती है.

बिजली सुरक्षा और नियमों की अनदेखी का गंभीर खतरा

एक यूजर ने लिखा, “यह कोई मजाक नहीं है. बिजली के इतने हाई वोल्टेज को घर के अंदर रखना सीधे मौत को आमंत्रण देना है. प्रशासन को तुरंत कदम उठाना चाहिए.” एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, “कहां जा रहे हैं हम! नियमों की इतनी बड़ी अनदेखी देखकर समझ में नहीं आता कि सुरक्षा को इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी जाती. यह घर नहीं, खतरे का घर बन गया है.”

जागरूकता और कार्रवाई की जरूरत

यह मामला दिखाता है कि बिजली सुरक्षा और निर्माण नियमों की अनदेखी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है. उच्च वोल्टेज लाइनों के पास किसी भी तरह का निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह घरवालों और आसपास रहने वालों के जीवन के लिए गंभीर खतरा है. ऐसे मामलों में प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और लोगों की जागरूकता बेहद जरूरी है.