राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक ऐसी चोरी की घटना सामने आई है, जिसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक सभी को हैरान कर दिया है. आमतौर पर चोरी की खबरें डर और नुकसान से जुड़ी होती हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही रंग लेकर आया है. यहां चोर ने न सिर्फ सरकारी इंजीनियर के घर से कीमती सामान चुराया, बल्कि जाते-जाते ऐसे मजेदार और फिल्मी डायलॉग लिखकर छोड़ गया कि पीड़ित भी पढ़कर चौंक गया. यह अनोखा मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि चोर की डायलॉगबाजी किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं लगती है.



सरकारी क्वार्टर बना चोर का ठिकाना

यह घटना जैसलमेर में एक सरकारी सहायक अभियंता (AEN) सोहन जांगिड़ के सरकारी क्वार्टर की है. सोहन जांगिड़ किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर पूरी तरह खाली था. इसी मौके का फायदा उठाकर चोर ने ताला तोड़ा और घर में घुस गया. सुबह जब AEN साहब वापस लौटे तो घर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. सामान बिखरा पड़ा था और कई कीमती चीजें गायब थीं.

सामान चुराया, फिर आराम से बैठकर पी शराब

जानकारी के मुताबिक, चोर घर से सामान समेट ही रहा था कि उसकी नजर एक महंगी शराब की बोतल पर पड़ी. इसके बाद उसने घर को ही अपना अड्डा बना लिया. चोर ने वहीं बैठकर पूरी शराब पी डाली. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब चोर को शराब के साथ खाने के लिए कुछ नहीं मिला. इस बात से वह इतना नाराज हुआ कि उसने मकान मालिक के नाम एक नोट लिख डाला. दारू रखते हो तो आलू चिप्स भी रखा करो. चोर ने कागज पर लिखा दारू रखते हो तो आलू चिप्स भी रखा करो.यहीं से शुरू होती है उसकी पूरी डायलॉगबाजी. चोर ने दीवारों पर लिपस्टिक से भी लिखा और कई नोट्स छोड़ दिए.

फिल्मी स्टाइल में धमकी और भावुक बातें

चोर ने अपने नोट में लिखा ढूंढते रह जाओगे, लेकिन बिहारी बाबू न कभी मिला, न कभी मिलेगा. मैं कोई दस्तावेज नहीं ले जा रहा हूं. अगर पुलिस में शिकायत की तो तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा. नहीं तो मैं तुझे भूल जाऊंगा, तू मुझे भूल जाना, इतना ही नहीं, चोर ने भावुक होते हुए यह भी लिखा आपकी सुंदर पेन से लिख रहा हूं. मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, आनंद आया. मजबूरी ने पहली बार ऐसा काम करवाया है. जिंदा रहा तो एहसान नहीं भूलूंगा धन्यवाद बिहारी बाबू. इन शब्दों को पढ़कर पीड़ित भी हैरान रह गया कि चोर चोरी करने के साथ-साथ इतना समय लेकर पत्र कैसे लिख गया.

पुलिस जांच में जुटी, CCTV और लोगों के कमेंट्स

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. फिंगरप्रिंट समेत अन्य सबूत भी जुटाए गए हैं. चोर ने अपने नोट्स में पुलिस को भी खुली चुनौती दी है, जिससे यह मामला और भी चर्चा में आ गया है. सोशल मीडिया पर लोग इस घटना पर मजेदार, तंज भरे और वायरल टाइप कमेंट्स कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि चोर नहीं, ये तो लेखक निकला चोरी के साथ साहित्य सेवा भी कर गया, एक यूजर बोला दारू पीकर चखना मांगा है. ये चोर नहीं, संस्कारी शराबी है. वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि लगता है चोर ने गैंग्स ऑफ वासेपुर ज्यादा देख ली है. एक यूजर ने लिखा इतना टाइम नोट लिखने में लगाया, उतने में पुलिस आ सकती थी.

यह भी पढ़ें - व्यूज का चक्कर बाबू भईया... रील बनाने के लिए चलती ट्रेन के आगे लेट गया शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स