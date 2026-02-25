हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: स्पीड बोट के पीछे मौत बनकर दौड़ा मगरमच्छ, दरिंदे की रफ्तार देख थम जाएंगी सांसें

Video: स्पीड बोट के पीछे मौत बनकर दौड़ा मगरमच्छ, दरिंदे की रफ्तार देख थम जाएंगी सांसें

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पावर बोट तेज रफ्तार से पानी में आगे बढ़ रही है. कैमरा पीछे की ओर है और पानी में उठती लहरें साफ दिखाई दे रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 25 Feb 2026 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

नदियों और झीलों का शांत पानी अक्सर सुकून देता है, लेकिन कभी कभी यही पानी ऐसा रोमांच दिखा देता है कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही नजारा देखने को मिला है. एक पावर बोट पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, तभी पीछे से एक विशाल मगरमच्छ उसी रफ्तार से उसका पीछा करता नजर आया. पानी की सतह पर उठती लहरें, तेज स्पीड और मगरमच्छ की सीधी दिशा में तैरती चाल को देखकर लोग हैरान रह गए.

तेज रफ्तार से मगरमच्छ ने किया नाव का पीछा

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पावर बोट तेज रफ्तार से पानी में आगे बढ़ रही है. कैमरा पीछे की ओर है और पानी में उठती लहरें साफ दिखाई दे रही हैं. अचानक फ्रेम में एक बड़ा मगरमच्छ नजर आता है जो पूरी ताकत से बोट की दिशा में तैर रहा है. मगरमच्छ की रफ्तार इतनी तेज है कि कुछ पल के लिए ऐसा लगता है मानो वह बोट को पकड़ लेगा. उसके सिर का हिस्सा पानी से ऊपर है और शरीर लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है. आसपास का पानी उसके वेग से उछल रहा है, जिससे दृश्य और भी रोमांचक बन जाता है.

रफ्तार ने किया सबको हैरान

आमतौर पर लोग मगरमच्छ को सुस्त और धीरे चलने वाला जीव मानते हैं, लेकिन यह वीडियो उस धारणा को तोड़ता नजर आता है. विशेषज्ञों के मुताबिक मगरमच्छ पानी में बेहद ताकतवर तैराक होते हैं और छोटी दूरी में काफी तेज स्पीड पकड़ सकते हैं. वीडियो में जिस तरह वह पावर बोट का पीछा करता दिख रहा है, उसने सोशल मीडिया यूजर्स को चौंका दिया है. मगरमच्छ की रफ्तार को देख हर कोई हैरान हैं. वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल

यूजर्स का कांप गया कलेजा

वीडियो को Wildman Adventures नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसा लगा मानों मगरमच्छ में भी इंजन लगा है. एक और यूजर ने लिखा...वीडियो देखकर मेरी रूह कांप गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये बेहद खतरनाक हो सकता था.

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

Published at : 25 Feb 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: स्पीड बोट के पीछे मौत बनकर दौड़ा मगरमच्छ, दरिंदे की रफ्तार देख थम जाएंगी सांसें
स्पीड बोट के पीछे मौत बनकर दौड़ा मगरमच्छ, दरिंदे की रफ्तार देख थम जाएंगी सांसें
ट्रेंडिंग
Video: जंगल में अकेली लड़की पर आदमखोर दरिंदे ने किया हमला, वीडियो देख दहल जाएगा दिल
जंगल में अकेली लड़की पर आदमखोर दरिंदे ने किया हमला, वीडियो देख दहल जाएगा दिल
ट्रेंडिंग
"शादी हो तो ऐसी" एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक पहुंचने के लिए गाड़ी से जा रहे मेहमान, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: पीछे बांधा जनरेटर, शख्स ने चलते-चलते चार्ज की इलेक्ट्रिक कार, लोग बोले- 'न्यूटन' ना जिंदा हो जाए
Video: पीछे बांधा जनरेटर, शख्स ने चलते-चलते चार्ज की इलेक्ट्रिक कार, लोग बोले- 'न्यूटन' ना जिंदा हो जाए
Advertisement

वीडियोज

Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
PM Modi In Israel: प्राइवेट डिनर..., प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर क्या-क्या होगा?| Netanyahu
PM Modi In Israel: आज से इजरायल दौरे पर पीएम मोदी, प्रधानमंत्री Netanyahu से करेंगे मुलाकात|Breaking
Iran- Us: Trump की फाइनल वॉर्निंग... डील करो या युद्द करो | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM Modi Israel Visit: प्राइवेट डिनर, संसद में संबोधन..., प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर क्या-क्या होगा?
प्राइवेट डिनर, संसद में संबोधन..., प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर क्या-क्या होगा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?
दिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?
इंडिया
Weather Forecast: बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 Super 8 Points Table: इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल
इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 5: 'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
फूड
Adulterated Milk Deaths: सावधान! मिलावटी दूध पीने से 4 लोगों की मौत, कहीं आपके घर भी तो नहीं आ रहा 'सफेद जहर'? ऐसे करें पहचान
सावधान! मिलावटी दूध पीने से 4 लोगों की मौत, कहीं आपके घर भी तो नहीं आ रहा 'सफेद जहर'? ऐसे करें पहचान
Results
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget