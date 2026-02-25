स्पीड बोट के पीछे मौत बनकर दौड़ा मगरमच्छ, दरिंदे की रफ्तार देख थम जाएंगी सांसें

नदियों और झीलों का शांत पानी अक्सर सुकून देता है, लेकिन कभी कभी यही पानी ऐसा रोमांच दिखा देता है कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही नजारा देखने को मिला है. एक पावर बोट पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, तभी पीछे से एक विशाल मगरमच्छ उसी रफ्तार से उसका पीछा करता नजर आया. पानी की सतह पर उठती लहरें, तेज स्पीड और मगरमच्छ की सीधी दिशा में तैरती चाल को देखकर लोग हैरान रह गए.

तेज रफ्तार से मगरमच्छ ने किया नाव का पीछा

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पावर बोट तेज रफ्तार से पानी में आगे बढ़ रही है. कैमरा पीछे की ओर है और पानी में उठती लहरें साफ दिखाई दे रही हैं. अचानक फ्रेम में एक बड़ा मगरमच्छ नजर आता है जो पूरी ताकत से बोट की दिशा में तैर रहा है. मगरमच्छ की रफ्तार इतनी तेज है कि कुछ पल के लिए ऐसा लगता है मानो वह बोट को पकड़ लेगा. उसके सिर का हिस्सा पानी से ऊपर है और शरीर लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है. आसपास का पानी उसके वेग से उछल रहा है, जिससे दृश्य और भी रोमांचक बन जाता है.

रफ्तार ने किया सबको हैरान

आमतौर पर लोग मगरमच्छ को सुस्त और धीरे चलने वाला जीव मानते हैं, लेकिन यह वीडियो उस धारणा को तोड़ता नजर आता है. विशेषज्ञों के मुताबिक मगरमच्छ पानी में बेहद ताकतवर तैराक होते हैं और छोटी दूरी में काफी तेज स्पीड पकड़ सकते हैं. वीडियो में जिस तरह वह पावर बोट का पीछा करता दिख रहा है, उसने सोशल मीडिया यूजर्स को चौंका दिया है. मगरमच्छ की रफ्तार को देख हर कोई हैरान हैं. वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यूजर्स का कांप गया कलेजा

वीडियो को Wildman Adventures नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसा लगा मानों मगरमच्छ में भी इंजन लगा है. एक और यूजर ने लिखा...वीडियो देखकर मेरी रूह कांप गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये बेहद खतरनाक हो सकता था.

