हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमेट्रो के बजाय स्टेशन पर ही लिपलॉक करते मिले लड़का-लड़की, वीडियो देख यूजर्स बोले- 'एक OYO कोच भी जोड़ दे सरकार'

मेट्रो के बजाय स्टेशन पर ही लिपलॉक करते मिले लड़का-लड़की, वीडियो देख यूजर्स बोले- 'एक OYO कोच भी जोड़ दे सरकार'

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक और युवती मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं. दोनों आपस में काफी करीब नजर आ रहे हैं. कपल भरे मेट्रो स्टेशन पर किस करता दिखाई दे रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 29 Oct 2025 08:21 AM (IST)
सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो फुटेज सामने आई है, उसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. वीडियो किसी मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां एक यंग कपल का व्यवहार लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. स्टेशन पर मौजूद लोगों के बीच यह दृश्य देखकर कई यात्रियों ने हैरानी जताई, वहीं किसी ने इस पल को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. अब यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है और लोग इस पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

मेट्रो स्टेशन पर लिपलॉक करने लगा कपल?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक और युवती मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं. दोनों आपस में काफी करीब नजर आ रहे हैं. कपल भरे मेट्रो स्टेशन पर किस करता दिखाई दे रहा है. आसपास लोग आ-जा रहे हैं, लेकिन दोनों अपने ही संसार में मशगूल हैं. किसी ने इस पूरे वाकये को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. कुछ ही घंटों में वीडियो को हजारों बार देखा जा चुका है और अब यह कई प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रहा है.

गले लगकर आए करीब, भीड़ से कोई मतलब नहीं

दिलचस्प बात यह है कि यह वीडियो किस शहर के मेट्रो स्टेशन का है, इसकी अब तक पुष्टि नहीं हुई है. कुछ यूजर्स इसे दिल्ली मेट्रो का बता रहे हैं, तो कुछ का दावा है कि यह मुंबई या किसी अन्य राज्य की मेट्रो का है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़का लड़की एक दूसरे से जिस अंदाज में गले लगकर करीब आ हो रहे हैं वो किसी भी लिहाज से सभ्य नहीं है. वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, एक ओयो कोच भी जोड़ दे सरकार

वीडियो को @Firojbhai75 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सरकार को चाहिए कि मेट्रो में एक ओयो कोच ही दे इन जैसे लोगों के लिए. एक और यूजर ने लिखा...इनके संस्कार तो इनकी उम्र से भी बड़े हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कैसा घर और परवरिश है इन दोनों की चीख चीखकर इनकी हरकतें बता रही है.

Published at : 29 Oct 2025 08:21 AM (IST)
