Video: देश के कमांडो ने सांवलिया सेठ के मंदिर में चढ़ा दी अपनी पहली सैलरी, इंटरनेट पर छिड़ गई बहस- वीडियो वायरल
Viral Video: सांवलिया सेठ मंदिर में देश की आर्म्ड फॉर्स का कमांडो जैसा कि वीडियो में दावा किया जा रहा है अपनी पहली सैलरी हाथों से गिनकर दान करता दिखाई दे रहा है.
नौकरी लगने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते. पढ़ाई तो करते ही हैं लेकिन साथ ही साथ मंदिर मजारों पर हाथ फैलाकर मन्नत भी मांगी जाती है, और अगर मन्नत पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद अपनी श्रद्धा से लोग चढ़ावा भी चढ़ाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक आर्म्ड फॉर्स का कमांडो अपनी पहली सैलरी सांवलिया सेठ मंदिर में दान करता दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अलग ही बहस शुरू हो चुकी है.
आर्म्ड फॉर्स के कमांडो ने मंदिर में दान की अपनी पहली सैलरी
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सांवलिया सेठ मंदिर में देश की आर्म्ड फॉर्स का कमांडो जैसा कि वीडियो में दावा किया जा रहा है अपनी पहली सैलरी हाथों से गिनकर दान करता दिखाई दे रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि कमांडो वर्दी में अपनी परिवार के साथ मंदिर आया है. इसके बाद वो चंदा काउंटर पर जाता है और पंडित जी के सामने अपनी जेब से पूरी सैलरी निकालकर मंदिर समिति के सुपुर्द कर देता है.
सबके सामने गिनी सैलरी फिर कर दी दान
वीडियो में दिख रहा है कि कमांडो सैलरी को ऑन कैमरा गिनता है और खुश होते हुए उसे सांवलिया सेठ के चरणों में दे देता है. इस दौरान कमांडो का पूरा परिवार खुश है और लोग कैमरा निकालकर इस पल को रिकॉर्ड कर रहे हैं. कमांडो ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा..."पहली सैलरी सांवलिया सेठ जी को दे रहा हूं." वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर इंटरनेट यूजर्स इस कमांडो को सलाह भी देते दिखाई दे रहे हैं.
यूजर्स बोले, इससे अच्छा मां बाप को दे देता भाई
वीडियो को solzarr_vishal_09 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा...इतना भी अंधभक्त नहीं होना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...भाई इससे अच्छा किसी गरीब को खाना खिला देता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पहली सैलरी अपने मां बाप को देनी थी भाई जिन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया.
