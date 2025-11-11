Video: क्या होता है जब कार में ब्लास्ट होता है CNG सिलेंडर, सामने आया हादसे का लाइव वीडियो

Social Media Viral Video: आजकल सड़क पर चलते वक्त कब कौन-सा हादसा हो जाए, यह कोई नहीं जानता. कई बार मामूली सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती है. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला हादसा हाल ही में कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि चलते-चलते एक सफेद कार में अचानक सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है. ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आस-पास चल रही गाड़ियों के ड्राइवर भी घबरा गए.

ब्लास्ट से हवा में उड़े कार के अंजर-पंजर

वीडियो किसी व्यस्त सड़क का लग रहा है, जहां काफी वाहन एक साथ जा रहे थे. तभी ट्रैफिक के बीच चल रही सफेद रंग की कार में अचानक जोरदार धमाका होता है. जैसे ही ब्लास्ट होता है, कार के पीछे से धुएं का गुबार उठता है और सिलेंडर के पास रखी चीजें हवा में उड़ जाती हैं.

A normal CNG blast looks like this. pic.twitter.com/OUwDf4q49O — AsiaWarZone (@AsiaWarZone) November 10, 2025

ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत गाड़ी को रोका और तेजी से बाहर निकला. किस्मत अच्छी रही कि हादसा बड़ा नहीं हुआ और किसी की जान नहीं गई. बताया जा रहा है कि सिलेंडर के पास किसी तकनीकी खराबी के कारण यह धमाका हुआ. वीडियो को पीछे चल रही एक कार के डैशबोर्ड कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया. इसमें साफ दिखाई देता है कि सब कुछ एकदम अचानक हुआ. गाड़ी में बैठे लोग तो बच गए लेकिन कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

सीएनजी गाड़ियों की जांच करवाना बेहद जरूरी- यूजर्स बोले

सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि सीएनजी गाड़ियों की समय-समय पर जांच करवाना बेहद जरूरी है. कुछ ने कहा कि अगर ड्राइवर ने तुरंत बाहर नहीं निकला होता, तो हादसा जानलेवा हो सकता था.