आज के डिजिटल दौर में जहां साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है और लोगों को सतर्क रहने की सीख भी दी है. यहां एक 8वीं कक्षा के छात्र ने अपनी समझदारी और समय पर लिए गए फैसले से अपने माता-पिता को बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बचा लिया. यह मामला “डिजिटल अरेस्ट” नाम के खतरनाक स्कैम से जुड़ा है, जिसमें अपराधी लोगों को डरा-धमकाकर उन्हें मानसिक रूप से कैद कर लेते हैं और फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं. इस घटना ने न सिर्फ परिवार को बचाया बल्कि पूरे इलाके में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता भी बढ़ा दी है.

कैसे शुरू हुआ पूरा साइबर फ्रॉड

यह मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के प्रेम नगर इलाके का है. यहां एक स्थानीय व्यापारी संजय सक्सेना और उनकी पत्नी को अज्ञात नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले खुद को एक जांच एजेंसी का अधिकारी बता रहे थे. साइबर अपराधियों ने दंपति पर आतंकवादी गतिविधियों और करोड़ों के घोटाले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया. डर पैदा करने के लिए उन्होंने एक फर्जी अरेस्ट वारंट भी वीडियो कॉल पर दिखाया, जिससे परिवार पूरी तरह घबरा गया.

‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर मानसिक कैद

इस पूरे स्कैम में अपराधियों ने दंपति को मानसिक रूप से कैद कर लिया. उन्हें घर से बाहर न निकलने, लगातार वीडियो कॉल पर बने रहने और हर निर्देश मानने के लिए मजबूर किया गया. यह स्थिति लगभग 10 घंटे तक चली, जिसमें पति-पत्नी डर के कारण किसी भी बात पर सवाल नहीं उठा पाए. इस दौरान साइबर ठगों ने उनके बैंक से जुड़ी संवेदनशील जानकारी भी हासिल कर ली थी और पैसे निकालने की तैयारी कर रहे थे.

बेटे की सूझबूझ से टला बड़ा नुकसान

इसी बीच दंपति का बेटा तनमय, जो कक्षा 8 का छात्र है, उसे कुछ गड़बड़ी महसूस हुई. उसने देखा कि उसके माता-पिता असामान्य तरीके से फोन पर डरे हुए हैं और लगातार किसी के निर्देश मान रहे हैं. जब उसने कारण पूछा और स्थिति को समझा तो उसने तुरंत बड़ा कदम उठाया और माता-पिता के विरोध के बावजूद तनमय ने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल दिया, जिससे स्कैमर्स की कॉल अचानक कट गई और उनका पूरा नेटवर्क टूट गया.

अगले दिन पुलिस में शिकायत और जांच शुरू

अगली सुबह परिवार ने इस पूरे मामले की शिकायत प्रेम नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई. जब मोबाइल दोबारा ऑन किया गया तो साइबर अपराधियों ने फिर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कॉल पुलिसकर्मियों ने उठाई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और लोगों को इस तरह के फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की है.

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यूजर्स ने की बच्चे की जमकर तारीफ

इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने 8वीं के छात्र तनमय की जमकर तारीफ की है. कई यूजर्स ने लिखा कि “आज के समय में बच्चे भी साइबर क्राइम को समझ रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है।” वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अगर बच्चा समय पर समझदारी नहीं दिखाता तो पूरा परिवार भारी नुकसान झेल सकता था. कई यूजर्स ने इसे “हीरो मूमेंट” बताया और कहा कि ऐसे मामलों में बच्चों की जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती है.

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