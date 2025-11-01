हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्कूल न जाने की जिद में चारपाई से चिपका बच्चा, घर वाले पूरी खाट लेकर ही पहुंच गए विद्यालय; देखें वीडियो

स्कूल न जाने की जिद में चारपाई से चिपका बच्चा, घर वाले पूरी खाट लेकर ही पहुंच गए विद्यालय; देखें वीडियो

वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि बच्चा चारपाई पर उल्टा पड़ा है और उसके दोनों हाथ-पैर खाट में फंसे हुए हैं. घर के दो लोग मिलकर पूरी खाट उठाते हैं और स्कूल की ओर निकल पड़ते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 01 Nov 2025 08:51 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर एक बेहद मजेदार और भावनात्मक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटे बच्चे की स्कूल जाने से बचने की जिद लोगों को खूब हंसा रही है. वीडियो में एक बच्चा घर में खाट (चारपाई) से इस कदर चिपक जाता है कि घरवालों को आखिरकार उसे खाट समेत ही स्कूल ले जाना पड़ता है. रास्ते में बच्चा रोता-बिलखता दिखता है लेकिन घरवालों को उसकी जिद के आगे झुकना नहीं पड़ा.

स्कूल न जाने की जिद में खाट से चिपका बच्चा

वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि बच्चा चारपाई पर उल्टा पड़ा है और उसके दोनों हाथ-पैर खाट में फंसे हुए हैं. घर के दो लोग मिलकर पूरी खाट उठाते हैं और स्कूल की ओर निकल पड़ते हैं. बच्चा बीच-बीच में रोता है और घर वाले उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई असर नहीं होता. यह नजारा देखकर गांव के लोग भी मुस्कुरा देते हैं.

घर वाले खाट समेत बच्चे को लेकर पहुंचे स्कूल

जैसे ही घरवाले बच्चे को स्कूल पहुंचाते हैं, वहां मौजूद शिक्षक और अन्य बच्चे हैरान रह जाते हैं. स्कूल के स्टाफ बच्चे को खाट से अलग करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह बार-बार “मुझे नहीं जाना” कहकर रोने लगता है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया है. इसके बाद स्कूल के शिक्षक आकर बच्चे को जबरन खाट से छुड़वाते हैं लेकिन बच्चा तस से मस नहीं होता. उसका बस एक ही प्रयास है, किसी भी हाल में स्कूल में खुद को दाखिल न होने देना.

यूजर्स लेने लगे मजे

यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जमकर शेयर किया जा रहा है. वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं और हजारों लोगों ने कमेंट कर अपनी हंसी नहीं रोक पाई. एक यूज़र ने लिखा  “यह है देसी पेरेंटिंग का लेवल.” वहीं दूसरे ने कहा “आज के बच्चे स्कूल से ऐसे डरते हैं जैसे जेल जा रहे हों.” वीडियो को @ashokshera94 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक कई लोगों ने लाइक भी किया है.

Published at : 01 Nov 2025 08:51 PM (IST)
Crying Child TRENDING VIRAL VIDEO
