Viral Funny Video: मजेदार और मासूमियत से भरे वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो दिल को छू जाते हैं, तो कुछ हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देते हैं. इसी तरह का एक प्यारा और मजेदार वीडियो इन दिनों लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहा है. इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा अपने टीचर के सामने ऐसी मासूम हरकत करता है कि देखने वाले हंसी रोक नहीं पा रहे.

बच्चे ने टीचर को मासूमियत से देखा

वीडियो किसी स्कूल का बताया जा रहा है. इसमें एक टीचर बच्चों से पूछते हुए नजर आता है कि किसने कहा था कि सर को गोली मार देंगे. यह बात सुनते ही सभी बच्चे तुरंत इशारा करते हैं और एक बच्चे की तरफ उंगली उठा देते हैं. जैसे ही टीचर कैमरा उस बच्चे की तरफ घुमाता है, बच्चा बड़ी मासूमियत और थोड़ी डर-सी नजरों के साथ खड़ा दिखाई देता है. उसके चेहरे पर हजारों भाव एक साथ नजर आते हैं, डर और सिसकने वाली आवाज जैसे रोने वाला हो.

Kalesh b/w a Kid and Teacher: pic.twitter.com/Tw6p4dlGq7 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 3, 2025

टीचर बच्चे से कहता है कि तुम्हारे पापा ने ये वीडियो भेजा है और बताया है कि तुम क्या-क्या बोलते हो. यह सुनकर बच्चा और भी सहम जाता है और समझ नहीं पाता कि अब क्या बोले. वहीं आसपास खड़े दूसरे बच्चे इस पूरी घटना को मजे लेते हुए हंसते नजर आते हैं. बच्चे की मासूम शिकायत भरी आंखें और घबराया सा चेहरा देखने वालों का दिल जीत लेता है.

मासूम चेहरे को देखकर कौन डांटे- यूजर्स बोले

यह पूरा नजारा टीचर ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो तेजी से वायरल हो गया. लोग इस प्यारी नोक-झोंक और बच्चे की क्यूट एक्टिंग देखकर खूब हंस रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट कर लिखा बचपन की सबसे प्यारी बातें, बेवजह धमकियां और फिर डरकर रोना. वहीं कुछ ने कहा गुस्सा तो आया होगा, पर इस मासूम चेहरे को देखकर कौन डांटे.