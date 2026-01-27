Video: एक्टिवा लेकर सोलो ट्रिप पर निकली आंटी, चंडीगढ़ से लेकर कश्मीर तक नाप डाली रोड- यूजर्स हैरान
खास बात ये है कि आंटी ने अपना सफर चंडीगढ़ से शुरू किया है और आंटी ने मनाली तक का रास्ता तय कर लिया है. अब आंटी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग हैरानी के साथ-साथ जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. वीडियो में एक आंटी एक्टिवा पर सोलो ट्रैवल करती नजर आ रही हैं और खास बात ये है कि उन्होंने अपनी ये शानदार यात्रा चंडीगढ़ से शुरू की है. खुले आसमान के नीचे ऊंचे पहाड़, दूर तक फैली सड़कें और चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान. यही वजह है कि लोग इन्हें प्यार से अब ‘सोलो ट्रैवलर आंटी’ कहने लगे हैं.
स्कूटी लेकर सोलो ट्रिप पर निकली आंटी
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लद्दाख ट्रिप के दौरान एक शख्स को आंटी मिल जाती हैं जो एक्टिवा से सोलो ट्रेवल कर रही हैं. खास बात ये है कि आंटी ने अपना सफर चंडीगढ़ से शुरू किया है और आंटी ने मनाली तक का रास्ता तय कर लिया है. जब शख्स उनसे पूछता है कि अब आप कहां जा रही हैं तो वो कहती हैं कि अब मैं श्रीनगर जा रही हूं फिर वहां से जम्मू होते हुए वापस चंडीगढ़ अपने घर जाऊंगी.
हसबैंड और बेटे ने किया प्रोत्साहित
इसके बाद वीडियो बना रहा शख्स हैरान रह जाता है और कहता है कि आपको आपके घरवालों ने परमिशन देदी? जिसके बाद आंटी कहती हैं कि हां मेरे हसबैंड और बेटे ने मुझे कहीं भी जाने से नहीं रोका, इतना ही नहीं मैं पहले भी सोलो ट्रेवल कर चुकी हूं. वीडियो वायरल होने के बाद अब लोग आंटी के जज्बे की तारीफ कर रहे हैं.
यूजर्स बोले, आंटी तो गजब कर रही हैं
वीडियो को delhiitekishore नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह आंटी आप तो लोगों के लिए प्रेरणा हो. एक और यूजर ने लिखा...घूमते रहना चाहिए, आंटी गजब कर रही हो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आंटी ने तो अपनी उम्र के लोगों को लाजवाब कर दिया.
