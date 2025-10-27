पुष्कर मेले में आया "अनमोल" भैंसा! कीमत इतनी की दिल्ली में खरीद लेंगे चमचमाता विला- वीडियो वायरल
मेले में एक ऐसा भैंसा आया है जिसकी कीमत सुनकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं. जी हां, इस भैंसे का नाम ‘अनमोल’ है और इसकी कीमत इतनी है कि देश की राजधानी के पॉश एरिया में आप चमचमाता विला खरीद लेंगे.
सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो लोगों को हैरान कर देता है. कभी कोई इंसान अपनी अजीबोगरीब प्रतिभा से सुर्खियों में आता है, तो कभी कोई जानवर अपनी कीमत या खूबसूरती की वजह से चर्चा का विषय बन जाता है. इस बार इंटरनेट पर जो वीडियो तहलका मचा रहा है, वह राजस्थान के पुष्कर पशु मेले से जुड़ा है. यहां एक ऐसा भैंसा आया है जिसकी कीमत सुनकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं. जी हां, इस भैंसे का नाम ‘अनमोल’ है और इसकी कीमत इतनी है कि देश की राजधानी के पॉश एरिया में आप चमचमाता विला खरीद लेंगे.
पुष्कर मेले में आया 23 करोड़ का भैंसा!
राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेले में इस बार का आकर्षण सिर्फ ऊंट और घोड़े नहीं हैं, बल्कि एक भैंसा है जिसका नाम है ‘अनमोल’. यह नाम अपने आप में ही काफी दिलचस्प है, लेकिन जब इसके मालिक ने इसकी कीमत बताई तो हर कोई चौंक गया. मालिक का दावा है कि ‘अनमोल’ की कीमत 23 करोड़ रुपये है. यही नहीं, सोशल मीडिया पर ये भी दावा किया जा रहा है कि इसका रखरखाव किसी राजा-महाराजा से कम नहीं किया जाता. जी हां, इस भैंसे का नाम ‘अनमोल’ है और इसकी कीमत बताई जा रही है पूरे 23 करोड़ रुपये. यह सुनकर लोग भैंसे को देखने और उसके साथ फोटो लेने के लिए टूट पड़े हैं.
View this post on Instagram
भैंसे के आसपास लगी लोगों की भीड़
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि लोग ‘अनमोल’ के आसपास भीड़ लगाए हुए हैं. कोई वीडियो बना रहा है, तो कोई तस्वीर खींच रहा है. एक व्यक्ति जब भैंसे के मालिक से उसकी कीमत पूछता है, तो मालिक मुस्कुराते हुए कहता है, “तेईस करोड़ रुपये.” यह सुनते ही वहां मौजूद लोग दंग रह जाते हैं. किसी को यकीन नहीं होता कि एक भैंसा इतनी बड़ी कीमत का भी हो सकता है. वीडियो में ‘अनमोल’ काले रंग का, भारी-भरकम और बेहद तगड़े शरीर वाला दिखाई देता है. बताया जा रहा है कि यह भैंसा हर दिन विशेष आहार खाता है जिसमें ड्राई फ्रूट्स, दूध और देशी घी शामिल है.
यह भी पढ़ें: Video: मुंबई जाना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी! न बोलने पर यूट्यूबर से फ्लाइट में भिड़ गई महिला, देखें वीडियो
यूजर्स भी हैरान
वीडियो को PUSHKAR TOURISM नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसकी स्किन तो बेहद शानदार है. एक और यूजर ने लिखा...ऐसा क्या है इसमें 23 करोड़ का भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस कीमत में दिल्ली में चमचमाता बंगला ले लूंगा.
यह भी पढ़ें: Video: क्या चोर बनेगा रे तू! खिड़की के रास्ते घुस रहा था, तोता ऐसा चिल्लाया, हो गया नौ दो ग्यारह, वीडियो वायरल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL