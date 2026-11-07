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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 टीम का हुआ ऐलान, हार्दिक पांड्या को फिर नहीं मिला चांस, वापसी पर सस्पेंस बरकरार

टी20 टीम का हुआ ऐलान, हार्दिक पांड्या को फिर नहीं मिला चांस, वापसी पर सस्पेंस बरकरार

हार्दिक पांड्या की वापसी का इंतज़ार लंबा खिंचता जा रहा है. टीम इंडिया से बाहर चल रहे हार्दिक का चोट के चलते सैयद मुश्ताक अली ट्राफी के लिए भी चयन नहीं हुआ है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 07 Nov 2026 06:24 PM (IST)
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हार्दिक पांड्या के लिए वापसी का इंतज़ार लंबा चल सकता है. टीम इंडिया से बाहर चल रहे इस स्टार ऑलराउंडर को बडौदा की टीम में भी चांस नहीं मिला है. 14 नवंबर से भारतीय घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्राफी शुरू हो रही है. हार्दिक के भाई क्रुणाल पांड्या बड़ौदा टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे.

कुछ समय पहले तक कयास लगाए जा रहे थे कि हार्दिक सैयद मुश्ताक अली ट्राफी में वापसी कर सकते हैं, लेकिन अब उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है. फ़िलहाल हार्दिक पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं और रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. इस चोट के बाद कोई सकारात्मक अपडेट सामने नहीं आया है कि हार्दिक की वापसी आखिर कब तक हो पाएगी?

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खैर बड़ौदा के लिए अच्छी खबर यह है कि टीम में जीतेश शर्मा, दीपक हुड्डा और रसिख सलाम डार जैसे नामी खिलाडी मौजूद हैं. हार्दिक की बात करें तो वे IPL 2026 के बाद कोई पेशेवर क्रिकेट नहीं खेले हैं. उन्हें अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में चुना गया था, लेकिन चोट के कारण उन्हें सीरीज शुरू होने से पहले ही बाहर का रास्ता देखना पड़ा.

सैयद मुश्ताक अली ट्राफी के लिए बड़ौदा का स्क्वाड: क्रुणाल पांड्या (कप्तान), अतीत सेठ (उपकप्तान), दीपक हुड्डा, शिवालिक शर्मा, शाश्वत रावत, अमित पासी (विकेटकीपर), जीतेश शर्मा (विकेटकीपर), भानू पनिया, महेश पिठिया, परीक्षित पाटीदार, हेमंत पुंडे, राज लिम्बानी, रसिक डार, ध्रुव बी पटेल, सफवन पटेल

कप्तान शुभमन गिल दे चुके हैं बयान

2027 वनडे वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है. उससे पहले हार्दिक पांड्या जैसे विश्व स्तरीय ऑलराउंडर की फिटनेस जरूर टीम मैनेजमेंट के लिए मुसीबत का सबब बनी होगी. कप्तान शुभमन गिल भी हार्दिक को लेकर बयान दे चुके हैं. उनका कहना था कि हार्दिक के आने से लोवर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी और टीम की गेंदबाजी भी मजबूत होगी. उन्होंने यह भी कहा कि हार्दिक को वापस आने से पहले घरेलू क्रिकेट में खेलकर अपनी गेम फिटनेस साबित करनी होगी.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 07 Nov 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Syed Mushtaq Ali Trophy HARDIK PANDYA
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