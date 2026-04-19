मंडप पर ही शुरू हुए दूल्हा दुल्हन, मेहमानों के सामने मनाई सुहागरात? वीडियो हो रहा वायरल

शादियों में आपने नाच-गाना, हंसी-मजाक और इमोशनल मोमेंट्स तो खूब देखे होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो थोड़ा अलग है. यहां मंडप में बैठे दूल्हा-दुल्हन इतने ज्यादा एक-दूसरे में खो गए कि उन्हें आसपास खड़े मेहमानों और कैमरे की भी परवाह नहीं रही. जयमाला और रस्मों के बीच ही दोनों एक-दूसरे को Kiss करते नजर आए और यही पल अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि “भाई ये तो सुहागरात का ट्रेलर पहले ही दिखा दिया”. वीडियो में मंडप में बैठा ये जोड़ा एक दूसरे को कसकर किस कर रहा है.

मंडप में ही शुरू हो गया रोमांस

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं और एक-दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं. कुछ ही सेकंड में दोनों Kiss करते नजर आते हैं. ये सब इतने आराम से होता है जैसे उन्हें आसपास खड़े लोगों की बिल्कुल परवाह ही नहीं है. इस पूरे सीन को वहां मौजूद कैमरा मैन लगातार रिकॉर्ड करता रहता है. वीडियो में दिखता है कि आसपास खड़े मेहमान भी इस मोमेंट को देखकर हैरान रह जाते हैं, कुछ लोग मुस्कुराते हैं तो कुछ बस चुपचाप देखते रहते हैं. लेकिन दूल्हा-दुल्हन अपनी ही दुनिया में खोए नजर आते हैं.

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शादी बनी रोमांटिक पंडित जी हुए कन्फ्यूज

इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शादी नहीं, बल्कि किसी रोमांटिक फिल्म की शूटिंग चल रही हो. फर्क बस इतना है कि यहां डायरेक्टर कोई नहीं, दिल ही स्क्रिप्ट लिख रहा है. कुछ यूजर्स तो मजाक में कह रहे हैं कि “पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और इधर कपल अपने ही ‘मंत्र’ में बिजी था”. वहीं एक ने लिखा, “अब बारातियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि ताली बजाएं या नजरें झुका लें”. कुल मिलाकर ये वीडियो लोगों को हंसा भी रहा है और ये भी दिखा रहा है कि आजकल प्यार छुपाकर नहीं, खुलकर किया जा रहा है.

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यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

एक यूजर ने लिखा, “पंडित जी भी सोच रहे होंगे जल्दी मंत्र खत्म करूं या वीडियो देखूं”, वहीं दूसरे ने कहा, “ये शादी है या फिल्म का सीन?”. हालांकि कई लोग इसे बदलते दौर की निशानी बता रहे हैं जहां कपल्स अब खुलकर अपने जज्बात दिखाने लगे हैं. वीडियो को @Thhuk_69 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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