मेले में टूटा ब्रेक डांस झूला, देर तक फ्लोर पर रगड़ खाते रहे दो युवक- वीडियो देख दहल जाएंगे आप

सोशल मीडिया की दुनिया में रोज़ाना न जाने कितने वीडियो वायरल होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो देखते ही लोगों के होश उड़ा देते हैं. ऐसा ही एक खौफनाक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो किसी मेले का है जहां लोग ब्रेक डांस झूले पर बैठकर मस्ती कर रहे हैं. चारों तरफ रंग-बिरंगी रोशनी, म्यूजिक और हंसी-मजाक के बीच अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे देख कर हर किसी की सांसें थम जाती हैं. झूले की एक कार अचानक टूटकर फ्लोर पर गिर जाती है और उसमें बैठे दो युवक भी तेजी से घूम रहे गोलाकार फ्लोर पर धड़ाम से गिर पड़ते हैं.

मेले में टूटा ब्रेक डांस, कई देर तक घिसटते रहे युवक

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि मेला पूरी तरह से रोशनी और चहल-पहल से भरा हुआ है. बच्चे, महिलाएं और युवा सभी झूलों का मजा लेते दिखाई दे रहे हैं. इसी दौरान ब्रेक डांस झूले की एक कार अचानक टूटकर फ्लोर पर गिर पड़ती है. इस कार में दो युवक बैठे थे जो झूले के साथ हवा में घूम रहे थे. कार के गिरते ही दोनों युवक नीचे गोलाकार घूम रहे फ्लोर पर आ गिरते हैं. फ्लोर इतनी तेजी से घूम रहा था कि युवक गिरते ही रगड़ खाकर इधर-उधर घिसटते चले गए. आसपास मौजूद लोग इस नजारे को देखकर चीख उठे और तुरंत झूले को रोका गया.

बचाने के लिए भागी लोगों की भीड़

जैसे ही झूला रुका, दर्जनों लोग दौड़ कर उन युवकों को बचाने पहुंचे और किसी तरह उन्हें वहां से बाहर निकाला. गनीमत यह रही कि दोनों युवक गंभीर चोट से बच गए और मामूली खरोंच के साथ सुरक्षित बाहर आ गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे के बाद दोनों युवक घबराए हुए थे लेकिन आसपास मौजूद भीड़ ने तुरंत उन्हें संभाला.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को ikuldeepkusum नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बाप रे मैं तो आज के बाद कभी नहीं बैठूंगा. एक और यूजर ने लिखा...बड़े दुख के साथ हंसना पड़ रहा है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....मेले में लगने वाला एक भी झूला सुरक्षा की दृष्टि से सेफ नहीं है, इनके मानक पूरे हों तभी इजाजत दी जाए.

