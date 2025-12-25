हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
CSK ने जिस खिलाड़ी को 14.2 करोड़ में खरीदा, अब उसी ने डेब्यू पर किया कमाल, झटके इतने विकेट

जिस खिलाड़ी को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में CSK ने करोड़ों रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. अब उसी 20 साल के खिलाड़ी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उत्तर प्रदेश के लिए डेब्यू पर कमाल कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 25 Dec 2025 02:53 PM (IST)
Prashant Veer Debut For Uttar Pradesh In Vijay Hazare Trophy 2025-26: हाल ही में आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन का आयोजन दुबई के एतिहाद एरीना में हुआ था. इस मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने युवा खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 20 साल के ऑलराउंडर प्रशांत वीर का नाम भी शामिल था. चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रशांत वीर को 14.2 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. अब इसी खिलाड़ी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले दिन लिस्ट ए क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए डेब्यू किया और अपनी गेंदबाजी से दमदार प्रदर्शन किया.

UP के लिए प्रशांत वीर ने लिस्ट ए क्रिकेट में किया डेब्यू

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के लीग मैच में उत्तर प्रदेश का सामना हैदराबाद से राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में हुआ. इस मुकाबले में उत्तर प्रदेश के लिए डेब्यू कर मैदान पर खेलने उतरे. उत्तर प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 324 रन बनाए. इस दौरान प्रशांत वीर छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन उन्हें ज्यादा गेंदें खेलने का मौका नहीं मिला और प्रशांत वीर ने कुल 4 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन बनाया, जिसमें 1 चौका शामिल रहा. 

प्रशांत वीर ने डेब्यू मैच में गेंदबाजी में किया कमाल

उत्तर प्रदेश की टीम 324 रन के टारगेट को डिफेंड करने में सफल रही, जिसमें प्रशांत वीर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपने 10 ओवर के स्पेल में सिर्फ 47 रन खर्च किए और 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. इस दौरान उन्होंने एलगनी वरुण गौड, प्रग्नाय रेड्डी और नितिन साई यादव को अपना शिकार बनाया, जिसके चलते हैदराबाद की टीम 43 ओवर में ही 240 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और उत्तर प्रदेश की टीम ने 84 रनों से मैच अपने नाम कर लिया.

Published at : 25 Dec 2025 02:03 PM (IST)
CSK CRICKET Vijay Hazare Trophy 2025-26 Prashant Veer UP VS HYD
