सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी. वीडियो में एक युवक अपनी ‘होशियारी’ दिखाते हुए मुंह में रॉकेट दबाकर उसे जलाने की कोशिश करता है. अब रॉकेट कोई मिठाई तो है नहीं जो मुंह में रखकर खा ली जाए. लेकिन इस युवक ने ऐसा करतब दिखाया कि पलभर में आसमान नहीं, सोशल मीडिया जल उठा. कुछ ही सेकंड में जो हुआ, वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था.

मुंह में दबाकर जलाया रॉकेट

वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक एक छत पर खड़ा है. उसने अपने मुंह में रॉकेट फंसा रखा है और हाथ में माचिस या लाइटर पकड़ा हुआ है. जैसे ही वो रॉकेट की लौ जलाता है, अचानक उसमें धमाका जैसा होता है और आग की तेज लपटें उसके चेहरे के पास फैल जाती हैं. रॉकेट फायर होते ही हवा में जा धमकता है और युवक पीछे हटता दिखाई देता है. पूरा वीडियो कुछ ही सेकंड का है लेकिन इस दौरान जो खतरा हुआ, वो जानलेवा भी साबित हो सकता था.

पड़ गए लेने के देने

रॉकेट के फटने के बाद वीडियो में लड़के का चेहरा दिखाई देता है जिस पर जलने के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं लेकिन उससे भी साफ दिख रहा है चेहरे पर अफसोस. रॉकेट जलाने की होशियारी लड़के पर भारी पड़ गई. वो तो अच्छा हुआ चेहरे पर रॉकेट नहीं फटा वरना लेने के देने पड़ जाते. वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर अब यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने लिए मजे, बोले मर गया सुलेमानी कीड़ा

वीडियो को Veena Jain नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई को हरकत के हिसाब से कम ही भुगतना पड़ा है. एक और यूजर ने लिखा...मर गया सुलेमानी कीड़ा? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कैसे कैसे लोग हैं भाई. वीडियो देखकर मेरी तो रूह कांप गई.

