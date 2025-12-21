हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मरी हुई महिला का मेकअप कर फ्लाइट में ले गया परिवार, हलचल न होने के बाद यात्रियों ने कर दी शिकायत

मरी हुई महिला का मेकअप कर फ्लाइट में ले गया परिवार, हलचल न होने के बाद यात्रियों ने कर दी शिकायत

Spain-London Flight News: स्पेन से लंदन जा रही EasyJet फ्लाइट में एक परिवार पर 89 साल की महिला को मृत अवस्था में जिंदा बताकर बैठाने का आरोप लगा. यात्रियों की शिकायत पर जांच के बाद खुलासा हुआ.

By : बंगाली डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 21 Dec 2025 11:18 AM (IST)


Spain-London Flight News: हवाई यात्रा आज भी आम आदमी की पहुंच से बाहर मानी जाती है. आम तौर पर अमीर और संपन्न लोग ही नियमित रूप से फ्लाइट से सफर करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में हवाई यात्राएं लगातार विवादों और अव्यवस्थाओं के कारण सुर्खियों में हैं. इसी बीच अब एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है. आरोप है कि एक परिवार ने मृत महिला को जिंदा बताकर विमान में बैठा दिया. मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया है.

स्पेन से लंदन जा रही थी फ्लाइट

यह हैरान करने वाली घटना स्पेन के मालागा से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही EasyJet की एक फ्लाइट की है. आरोप है कि 89 साल की एक बुजुर्ग महिला को मृत अवस्था में ही विमान में बैठा दिया गया. बताया जा रहा है कि महिला के साथ उसके परिवार के पांच सदस्य मौजूद थे. उन्होंने एयरपोर्ट स्टाफ और अन्य यात्रियों से कहा कि महिला बहुत थकी हुई है और गहरी नींद में है.

प्रत्यक्षदर्शी यात्रियों के अनुसार, महिला को व्हीलचेयर पर बैठाकर विमान तक लाया गया था. महिला का मेकअप किया गया और उसके गले में नेक ब्रेस और नेक पिलो लगाया गया था. परिवार के लोग महिला को सहारा देकर ग्रुप सीट तक ले गए. इसके बाद उसे व्हीलचेयर से उठाकर विमान की सीट पर बिठा दिया गया. कई यात्रियों को तभी से संदेह होने लगा था कि महिला की हालत सामान्य नहीं है.

यात्रियों ने जताया शक

विमान में मौजूद कुछ यात्रियों का दावा है कि फ्लाइट में चढ़ने से काफी पहले ही महिला की मौत हो चुकी थी. उनका कहना है कि महिला के शरीर में कोई हलचल नहीं थी और वह पूरी तरह निष्क्रिय लग रही थी. यात्रियों ने क्रू मेंबर्स से बार-बार पूछा कि क्या महिला ठीक है, लेकिन शुरुआत में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया.

आरोप है कि महिला के परिवार वालों ने एयरपोर्ट कर्मचारियों को बताया कि वह बीमार है, थकी हुई है और सो रही है. कुछ यात्रियों का कहना है कि परिवार के लोगों ने खुद को डॉक्टर भी बताया, जिससे किसी को ज्यादा शक न हो. महिला के नाम पर ‘फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट’ भी मौजूद था, जिसके आधार पर उसे विमान में चढ़ने की अनुमति दी गई.

टैक्सीवे पर रोकी गई फ्लाइट

जब विमान टैक्सीवे से रनवे की ओर बढ़ने लगा, तब यात्रियों की शिकायतों के बाद क्रू मेंबर्स को संदेह हुआ. जांच करने पर महिला को मृत पाया गया. इसके बाद तुरंत विमान को रोका गया और वापस टैक्सीवे पर लाया गया. इस घटना के कारण पूरी फ्लाइट को करीब 12 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया. घटना के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं. एक यात्री ने लिखा, “क्या EasyJet अब मृत यात्रियों को भी फ्लाइट में बैठाने लगा है?”

कई लोगों ने महिला के परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं कुछ यात्रियों ने एयरलाइन की लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं. महिला के शव को विमान से उतार लिया गया. इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है.

Published at : 21 Dec 2025 11:18 AM (IST)
Spain-London Flight News
