सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला यह वीडियो दिल दहला देने वाला है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे इंसान खुद मौत के मुंह में उतर गया हो. जमीन के ऊपर खड़े होकर हम जिस पानी को पंप से निकलता देखते हैं, उसके पीछे की खौफनाक सच्चाई शायद ही किसी ने इतनी नजदीक से देखी होगी. इस वीडियो में एक शख्स कैमरा लेकर सैकड़ों फीट गहरे बोरवेल के अंदर उतरता है और नीचे जाकर जो नजारा दिखाता है, वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है. अंधेरा, सन्नाटा, चारों तरफ मिट्टी और पत्थरों की गोल दीवारें और उसी के बीच जमीन के पेट से निकलता एकदम साफ पानी का झरना. वीडियो देखने वालों की रूह तक कांप गई है.

बेहद संकरे बोरवेल में उतरा शख्स

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बोरवेल बेहद संकरा है. चारों तरफ गोलाकार दीवारें और ऊपर से नीचे तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा. शख्स किसी रस्सी या सहारे के दम पर धीरे धीरे नीचे उतरता है. जैसे जैसे वह नीचे जाता है, ऊपर की रोशनी गायब होती जाती है और कैमरे की हल्की सी लाइट ही उसकी दुनिया बन जाती है. सांसें थमाने वाला यह सफर सैकड़ों फीट नीचे तक जाता है, जहां जरा सी चूक सीधे मौत को दावत दे सकती है.

सामने आई खौफनाक सच्चाई

वीडियो का सबसे खौफनाक हिस्सा तब आता है जब नीचे पहुंचकर कैमरा जमीन के अंदर बह रहे पानी को दिखाता है. बोरवेल की दीवारों से टकराता हुआ पानी एक छोटे झरने की तरह बह रहा है. हैरानी की बात यह है कि यह पानी एकदम साफ दिखाई देता है, मानो मिनरल वॉटर हो. चारों तरफ गीली दीवारें, पानी की आवाज और बंद जगह का डर, यह सब मिलकर माहौल को और भी डरावना बना देता है. कई लोग वीडियो देखकर कह रहे हैं कि इतनी गहराई में उतरने के लिए इंसान को बहुत बड़ा कलेजा चाहिए.

यूजर्स की कांप उठी रूह

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं. कोई लिख रहा है कि इसे देखकर सांस अटक गई. किसी ने कहा कि यह काम हर किसी के बस का नहीं. वहीं कुछ लोगों ने चेतावनी दी कि ऐसे स्टंट को देखकर कोई और इसे दोहराने की कोशिश न करे. यह वीडियो जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी है. वीडियो को ali797578 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

