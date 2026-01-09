हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पुणे में रात 3 बजे बालकनी में फंस गया शख्स, ब्लिंकइट के डिलीवरी बॉय ने बचाया, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुणे में रात 3 बजे बालकनी में फंसे एक व्यक्ति को ब्लिंकइट का डिलीवरी बॉय सूझबूझ से बचाते नजर आ रहा है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 09 Jan 2026 06:39 PM (IST)
Preferred Sources

Pune News: महाराष्ट्र के पुणे में देर रात एक ऐसी घटना सामने आई, जिसे जानकर हर कोई चौंक गया. यहां एक व्यक्ति और उसका दोस्त रात के 3 बजे अपनी बालकनी में फंस गए और दरवाजा बंद हो गया. इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए शख्स ने शॉपिंग प्लेटफॉर्म ब्लिंकइट को कॉल करना पड़ा. जानें पूरा मामला.

डिलीवरी एजेंट ने दिखाई सूझबूझ

शख्स ने घबराने के बजाय उन्होंने ब्लिंकइट से ऑर्डर देने और डिलीवरी एजेंट से मदद मांगने का एक रचनात्मक उपाय निकाला. दोस्तों ने खामोशी से ब्लिंकइट एजेंट को फोन पर निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने अतिरिक्त चाबी का पता और सोते हुए माता-पिता को परेशान किए बिना मुख्य दरवाजा खोलने का तरीका बताया. एजेंट के पेशेवर रवैये और शांत स्वभाव की सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब तारीफ की.

वायरल हुआ वीडियो, यूज़र्स ने की जमकर तारीफ

इस वाक्या पुणे के एक निवासी मिहिर गहुकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. कमेंट सेक्शन में ब्लिंकइट ने भी जवाब देते हुए लिखा, "ऐसा सिर्फ पुणे में ही हो सकता है."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mihir Gahukar (@mihteeor)

इस वाक्या की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और बहुत से यूजर्स ने इस अप्रत्याशित बचाव पर मजाक उड़ाया. एक यूजर ने कमेंट किया, "ब्लिंकइट नया 911 है." दूसरे ने कहा, "कुछ सुपरहीरो केप नहीं पहनते... वे ब्लिंकइट टी-शर्ट पहनते हैं."

एक यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, "एक बार मैंने अपने पति को जगाने के लिए बिलिंक का ऑर्डर दिया था. मैं काम पर थी और मेरे पति घर पर फोन का जवाब नहीं दे रहे थे. इसलिए मैंने डिलीवरी वाले को तब तक दरवाजा खटखटाने के लिए कहा जब तक कि वह उठ न जाएं...!!" एक यूजर ने एक घटना का जिक्र किया.

इस वाक्या से दोस्तों की सूझबूझ और खासतौर पर ब्लिंकइट एजेंट के असाधारण प्रयास की झलक मिलती है. एक यूजर ने तारीफ करते हुए कहा, "वह शांत रहे, निर्देशों का पालन किया और स्थिति को संभाला - यकीनी तौर पर उन्हें एक बड़ी टिप मिलनी चाहिए."

Published at : 09 Jan 2026 06:39 PM (IST)
PUNE PUNE NEWS Pune Viral Video
